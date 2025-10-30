बिहार के सीवान में एक एएसआई की हत्या कर दी गई है. गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) की सुबह लाश को खेत से बरामद किया गया. शव को देखने से लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से गला काटा गया है. घटना दरौंदा-महाराजगंज मुख्य मार्ग स्थित दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसा नवका टोला की है.

घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. मौके पर दरौंदा थाने की पुलिस भी पहुंची. मृतक की पहचान एएसआई अनिरुद्ध कुमार के रूप में की गई है. वे दरौंदा थाने में पदस्थापित थे. सिविल ड्रेस में थे और शायद कहीं जा रहे थे इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई. घटना को देर रात में अंजाम दिया गया है. इसके बाद शव को सुनसान इलाके में सड़क किनारे एक खेत में फेंक दिया गया.

क्या कहती है पुलिस?

इस पूरे मामले में दरौंदा के थाना प्रभारी ने बताया कि अनिरुद्ध कुमार सिविल ड्रेस में थे. उनके शव की सूचना मिली तो हम लोग यहां पहुंचे. प्रथम दृष्ट्या लग रहा है कि धारदार हथियार से हत्या की गई है. मामले की जांच की जा रही है.

हत्या के पीछे का कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. जांच के बाद पता चलेगा. घटना की सूचना के बाद सीवान के एसपी मनोज कुमार तिवारी और एसडीपीओ भी पहुंचे. यह घटना दरौंदा थाने से करीब दो किलोमीटर दूरी की है. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है.

हिरासत में लिए गए 6 लोग

एसपी मनोज तिवारी ने फोन पर बताया कि निजी दुश्मनी के कारण हत्या की गई है. मामले में छह लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है. अनिरुद्ध कुमार मधुबनी जिले के रहने वाले थे. परिवार के लोग छठ में यहीं पर उनके साथ थे, लेकिन छठ बीतने के बाद वे लोग मधुबनी अपने गांव चले गए थे. उनको सूचना दे दी गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

