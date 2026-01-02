पटना में 16 साल के लड़के की हत्या, दोस्त की बहन के साथ था अफेयर, नए साल की रात को दिया अंजाम!

बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव में 31 दिसंबर को 16 साल के युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया की लड़के का उसकी बहन से अफेयर चल रहा था. बहन के साथ कथित अवैध संबंध से नाराज होकर आरोपी ने मृतक की गला दबाकर जान ले ली.

जब हर जगह नए साल की खुशियां मनाई जा रही थी, तब फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के कुरकुरी मांझी टोला में इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था. इस घटना को 31 दिसंबर की आधी रात को अंजाम दिया गया. जिसमें 16 साल के किशोर गोलू मांझी की गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अवधेश मांझी के बेटे गोलू मांझी के रूप में की गई है.

हत्या का मुख्य कारण आरोपी की बहन के साथ मृतक का कथित प्रेम संबंध था. आरोपी बार-बार गोलू पर उसकी बहन के साथ संबंध तोड़ने का दबाव बना रहा था, लेकिन मृतक के बात नहीं मानने पर उसने गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दे दिया.

पुलिस ने विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में लिया

सुशील कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि फुलवारीशरीफ थानांतर्गत 01 युवक की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई. प्राप्त सूचना के आलोक में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 1 बालक को हिरासत में लिया गया. घटनास्थल से मृतक का मोबाइल एवं हत्यारोपित का जैकेट बरामद किया गया है.

पूछताछ के क्रम में आरोपी ने बताया की वो और गोलू मांझी दोनों शत्रुघ्न राय के खटाल में काम करता थे और साथ ही रहते और सोते भी थे. वहीं हत्या का कारण बहन के साथ अवैध संबंध बताया जा रहा है. आगे की जांच जारी है और विधिक कार्रवाई हो रही है.