पटना जंक्शन पर कारोबारी से 22 लाख से ज्यादा की लूट, पुलिस की वर्दी में आए 2 आरोपी गिरफ्तार

पटना जंक्शन पर सोना कारोबारी से 22.50 लाख की लूट को अंजाम दिया गया. आरोपी बदमाश पुलिस की वर्दी में आए थे. पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर लूट कांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस घटना ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना सोमवार (29 दिसंबर) रात की है. घटना के बाद पीड़ित कारोबारी धीरज कुमार ने इस संबंध में जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद रेल पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है. दोनों के पास से 19 लाख कैश भी बरामद हुआ है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम दीपक झा और राजा कुमार हैं.

पुलिस पूछताछ में हुआ यह खुलासा

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों पटना जंक्शन पर ही पानी का कारोबार करते थे. उसी की आड़ में छिनतई और धोखाधड़ी जैसे अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे. कारोबारी धीरज कुमार द्वारा जीआरपी थाने में दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने साले दीपक कुमार को वैशाली से पटना के बाकरगंज स्थित राज टंच के मालिक संतोष देवकर के पास चांदी के गहने देने भेजा था.

गहने सौंपने के बाद दीपक एक बैग में 22.50 लाख रुपये लेकर पटना जंक्शन लौट रहा था. इसी दौरान पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति दीपक के पास पहुंचा और शाम होने का हवाला देते हुए बैग की जांच के नाम पर उसे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से प्लेटफॉर्म नंबर-6 तक ले गया.

इसके बाद बदमाश उसे प्लेटफॉर्म नंबर-7 पर खड़ी ट्रेन की एक खाली बोगी में ले गए. वहां पहले से एक अन्य आरोपी मौजूद था. बदमाशों ने दीपक को डरा-धमकाकर बैग की तलाशी ली और उसमें रखे 22.50 लाख रुपये निकालकर फरार हो गए.

जीआरपी एसपी ने दी यह जानकारी

रेल एसपी इनामुल हक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा और दीपक झा के रूप में हुई है. दीपक झा खुसरूपुर का रहने वाला है, जबकि राजा करबिगहिया इलाके का निवासी है. दोनों पिछले तीन महीनों से पटना जंक्शन पर पानी बेचने का काम कर रहे थे और करबिगहिया इलाके में किराए के कमरे में रह रहे थे.

घटना की रात पीड़ित के पास बैग देखकर आरोपियों को शक हुआ कि वह शराब ले जा रहा है. इसी बहाने दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए पीड़ित को बरगलाया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की बोगी में ले गए. वहां डरा-धमकाकर बैग से रुपये निकाल लिए.

पुलिस की वर्दी में आए थे आरोपी

आरोपी पुलिस की खाकी जैकेट पहने हुए थे और मोबाइल में जीआरपी थानेदार के नाम से नंबर सेव कर रखा था, जिससे पीड़ित को डराया गया. पुलिस ने राजा के पास से 9 लाख और दीपक के पास से 10 लाख रुपये बरामद किए हैं. शेष रकम की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है. रकम ज्यादा होने के कारण इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी गई है, जो अपने स्तर से जांच कर रहा है.