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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar: 'नीतीश कुमार को जिंदा ही...', JDU पर भड़के बाहुबली नेता आनंद मोहन, बेटे को मंत्री नहीं बनाने से नाराज!

Bihar: 'नीतीश कुमार को जिंदा ही...', JDU पर भड़के बाहुबली नेता आनंद मोहन, बेटे को मंत्री नहीं बनाने से नाराज!

Bihar News in Hindi: आनंद मोहन ने नीतीश कुमार और जदयू पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ‘थैली की पार्टी’ बन गई है. इसलिए नीतीश कुमार को दरकिनार किया जा रहा है.

By : शशांक कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 May 2026 07:14 AM (IST)
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बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने नीतीश कुमार और जदयू को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है. सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जिस नेता ने जदयू को खड़ा किया, आज उसी को जिंदा 'दफना' दिया गया है. उन्हें पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब पार्टी में नीतीश कुमार की तस्वीर तक कार्यक्रमों बैनर से गायब दिखाई देती है, जो गंभीर संकेत है.

आनंद मोहन ने इसे ‘थैली की पार्टी’ करार दिया. इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है और जदयू के भीतर असंतोष की चर्चा तेज हो गई है. उनका यह बयान आने वाले समय में बिहार की राजनीति को और गरमा सकता है.

ये भी पढ़ें: जीतन राम मांझी ने NEET पेपर लीक को बताया विपक्ष की साजिश! कहा- 'उनके राज में...'

बैनर से नीतीश कुमार क्यों हो गए गायब- आनंद मोहन

बाहुबली नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आगे कहा कि किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दे दिया?  मैं अंजाम की परवाह नहीं करता है. काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है. आनंद मोहन ने जदयू नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग नीतीश कुमार को घुमाने और भोजन कराने ले जाते हैं, वे आखिर यह सवाल क्यों नहीं करते कि पोस्टर और बैनर से नीतीश कुमार को क्यों गायब कर दिया गया.

अब थैली की पार्टी हो गई है जदयू- आनंद मोहन

उनसे जब पूछा गया कि उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि जदयू अब थैली की पार्टी हो गई है. नीतीश की मजबूरी का फायदा उठाकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जा रही है. बता दें कि आनंद मोहन के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है. जबकि उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से जदयू सांसद हैं, बेटे चेतन आनंद औरंगाबाद के नवीनगर से जदयू विधायक हैं. बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया है. इसको लेकर बाहुबली नेता आनंद मोहन में नाराजगी है.

शिवहर में आनंद मोहन परिवार का दरक रहा गढ़

वहीं शिवहर आनंद मोहन का गढ़ माना जाता है. पत्नी यहीं से सांसद हैं. आनंद मोहन यहां से सांसद रह चुके हैं. इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में पहली बार विधायक बनीं श्वेता गुप्ता को मंत्री बना दिया गया है. शिवहर से जदयू की विधायक हैं जो वैश्य जाति से हैं. चर्चा इस बात की जोरों पर है कि इसको लेकर आनंद मोहन खासा नाराज हैं. अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनको मंत्री बनाना आनंद मोहन के लिए एक सीधा मैसेज है. क्या शिवहर में आनंद मोहन परिवार का गढ़ दरक रहा है. हालांकि आनंद मोहन जदयू में खुद नहीं हैं, वह अभी किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं.

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Published at : 18 May 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Anand Mohan Nitish Kumar BIHAR NEWS
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