बिहार: CO और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पहले ही दिन खत्म, कमेटी का गठन, विजय सिन्हा ने चेताया

बिहार राजस्व सेवा संघ द्वारा सोमवार (02 फरवरी, 2026) से प्रस्तावित हड़ताल शाम होते होते ही खत्म हो गई. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इनसे देर शाम में बातचीत की और जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया. इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और सचिव जय सिंह भी मौजूद थे.

राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारी ने विजय सिन्हा से की मुलाकात की. इसके बाद हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बनी. बातचीत के बाद विजय सिन्हा ने मीडिया से कहा कि जो मांग है उस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे. जो काम करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, हम वैसे लोगों का सम्मान करते हैं. वैसे लोगों का मनोबल नहीं गिरे ये मेरी जिम्मेदारी भी है. समाज में अच्छे लोग भी हैं और गलत भी हैं. गलत की संख्या कम है.

विजय सिन्हा ने कहा, "हमने कहा है कि एक कमेटी बना देते हैं और वह कमेटी इनके प्रमोशन और सारे विषय को नियमानुकूल देखेगी एवं समाधान करेंगे. तीन स्तरीय कमेटी रहेगी." दूसरी ओर विजय सिन्हा ने चेताया कि जो अच्छा काम करेंगे हम उन्हें सम्मानित करेंगे और जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी.

कमेटी में कौन-कौन होगा?

मुलाकात के दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी पद के गठन के निर्णय से उत्पन्न संवर्गीय आशंकाओं, प्रमोशन एवेन्यू तथा न्यायालयीय आदेशों से जुड़े मुद्दों को विस्तार से रखा. इसी के बाद उपमुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया जिसमें सचिव, अपर सचिव और एक राजस्व सेवा के अधिकारी को रखा गया है.

'…तो दवा कड़वी लगती है'

बता दें कि अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों की हड़ताल के ऐलान के बाद विभाग ने भी नोटिस जारी करते हुए सख्त ऐक्शन ले लिया था. विभाग के प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों को गाड़ी, डोंगल और अभिलेख कक्ष की चाभी वापस करने का फरमान जारी कर दिया था. साथ ही हड़ताल अवधि में काम नहीं तो वेतन नहीं का भी आदेश जारी हो गया था. सोमवार (02 फरवरी, 2026) की सुबह विजय कुमार सिन्हा से पत्रकारों ने सवाल किया कि राजस्व कर्मचारी और सीओ हड़ताल पर चले गए हैं तो उन्होंने कहा था, "इलाज होता है तो दवा कड़वी लगती है."