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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'

इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'

Nitish Kumar Resign: निशांत कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है. नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे के बीच उन्होंने बिहार को सशक्त बनाने और पिता के सपनों को संवारने की बात कही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 30 Mar 2026 03:49 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया. इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बिहार को सशक्त बनाने और पिता के सपनों को संवारने की बात कही है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद निशांत कुमार ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

एक्स पोस्ट में निशांत ने लिखा है, "आज जो बिहार आप देख रहे हैं. हर क्षेत्र में जो विकास हुए हैं. वह नीतीश जी के दो दशकों की सतत सेवा का प्रतिफल है. विकास की यह यात्रा और आगे बढ़े. अपना प्रदेश हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे. इसी संकल्प के साथ आएं, हम सभी एक साथ जुड़ें. मिलकर बिहार को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएं."

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'हम सब मिलकर यह प्रण लें…'

निशांत ने कहा, "बिहार का कण-कण उस विकास यात्रा का साक्षी है, जिसे पिताजी ने दो दशकों की अपनी सतत सेवा से सींचा है. मुख्यमंत्री जी के संकल्प साधना की इस मशाल को हमें आगे भी इसी सेवा भावना से जलाए रखना है. आएं, हम सब मिलकर यह प्रण लें कि नीतीश जी के सपनों के बिहार को और संवारेंगे. सशक्त बनाएंगे."

निशांत को सीएम बनाने की हो रही मांग

बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और इसलिए उन्होंने आज (सोमवार) एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है. आने वाले वक्त में वे सीएम की कुर्सी से भी इस्तीफा देंगे. ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत को सीएम बनाया जाए. 

उधर जेडीयू के अलावा दूसरे दल से भी यही मांग हो रही है. सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि जेडीयू से ही मुख्यमंत्री हो. निशांत को सीएम बनाया जाए. बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री न हो. अब देखना होगा कि जब नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ते हैं तो आगे की क्या रणनीति एनडीए में बनती है. फिलहाल बिहार की सियासत में एक नई तस्वीर जरूर दिखने वाली है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Mar 2026 03:37 PM (IST)
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