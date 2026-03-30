इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (30 मार्च, 2026) को एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया. इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बिहार को सशक्त बनाने और पिता के सपनों को संवारने की बात कही है. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद निशांत कुमार ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

एक्स पोस्ट में निशांत ने लिखा है, "आज जो बिहार आप देख रहे हैं. हर क्षेत्र में जो विकास हुए हैं. वह नीतीश जी के दो दशकों की सतत सेवा का प्रतिफल है. विकास की यह यात्रा और आगे बढ़े. अपना प्रदेश हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे. इसी संकल्प के साथ आएं, हम सभी एक साथ जुड़ें. मिलकर बिहार को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएं."

आज जो बिहार आप देख रहे हैं। हर क्षेत्र में जो विकास हुए हैं। वह नीतीश जी के दो दशकों की सतत सेवा का प्रतिफल है। विकास की यह यात्रा और आगे बढ़े।



अपना प्रदेश हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे। इसी संकल्प के साथ आएं, हम सभी एक साथ जुड़ें। मिलकर बिहार को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएं।… pic.twitter.com/rWqOFEWYdu — Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) March 30, 2026

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'हम सब मिलकर यह प्रण लें…'

निशांत ने कहा, "बिहार का कण-कण उस विकास यात्रा का साक्षी है, जिसे पिताजी ने दो दशकों की अपनी सतत सेवा से सींचा है. मुख्यमंत्री जी के संकल्प साधना की इस मशाल को हमें आगे भी इसी सेवा भावना से जलाए रखना है. आएं, हम सब मिलकर यह प्रण लें कि नीतीश जी के सपनों के बिहार को और संवारेंगे. सशक्त बनाएंगे."

निशांत को सीएम बनाने की हो रही मांग

बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और इसलिए उन्होंने आज (सोमवार) एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है. आने वाले वक्त में वे सीएम की कुर्सी से भी इस्तीफा देंगे. ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत को सीएम बनाया जाए.

उधर जेडीयू के अलावा दूसरे दल से भी यही मांग हो रही है. सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि जेडीयू से ही मुख्यमंत्री हो. निशांत को सीएम बनाया जाए. बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री न हो. अब देखना होगा कि जब नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ते हैं तो आगे की क्या रणनीति एनडीए में बनती है. फिलहाल बिहार की सियासत में एक नई तस्वीर जरूर दिखने वाली है.

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