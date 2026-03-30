'फिर पलटी…', तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और BJP का नाम लेकर ये क्या कह दिया?
Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चीटर मीटर वाले महज 4 महीने में ही जनता को लूटने वाले अपने असल रंग में लौट आए.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है. उन्होंने सोमवार (30 मार्च, 2026) को बयान जारी करते हुए बिहार में महंगी बिजली को लेकर एनडीए सरकार को निशाने पर लिया है. साथ ही चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया है.
आरजेडी नेता ने कहा, "नीतीश-बीजेपी ने फिर पलटी मारी. चुनावों के वक्त 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चीटर मीटर वाले महज 4 महीने में ही जनता को लूटने वाले अपने असल रंग में लौट आए. अब बिहार में शाम 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे बिजली बिल 8.10 रुपये प्रति यूनिट, रात्रि 11 बजे से सुबह के 9 बजे तक यानि 10 घंटे तक 7.10 रुपये और फिर शेष 8 घंटे 5.94₹ प्रति यूनिट आपकी जेब से वसूलेंगे."
'इससे भी बुरे दिन दिखाएगी सरकार'
तेजस्वी यादव ने कहा, "10 हजारिया के फेर में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को यह सरकार अभी इससे भी बुरे दिन दिखाएगी. नई सरकार के अभी 4 महीने ही हुए है, सरकार का खजाना एकदम खाली है और जो बचा-खुचा है उसे भ्रष्ट अधिकारी स्वयं समेट लेंगे."
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उन्होंने आगे हमला करते हुए कहा, "चुनाव आयोग की अनैतिकता, धूर्तता और निर्जल्लता के सानिध्य में मशीनी तंत्र के मार्फत जनतंत्र को खत्म करने के इरादे से लड़े गए इस चुनाव में भ्रष्ट भूंजा पार्टी एवं भ्रष्ट अधिकारियों के कार्टेल ने स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं तथा लोकलाज को तार-तार करते हुए चुनाव के आखिरी 35 दिनों में (वोटिंग के समय तक भी) जो 41 हजार करोड़ रुपये सरकारी खजाने का बांटा है अब आगामी पांच साल तक उसकी जी भरकर वसूली करेंगे."
तेजस्वी यादव ने कहा कि थके-हारे जिस चेहरे को सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत मोहरा बनाया गया, अब उसी अचेत चेहरे को भ्रष्ट और डरपोक सिंडिकेट ने इकरारनामे के तहत दरकिनार कर ही दिया है. देर-सवेर यह लोकतांत्रिक कलंक और आसमानी वादों की विफलता भी उन्हीं के माथे मढ़ी जाएगी. पूर्व की मेरी कहे अन्य तमाम बातों की तरह यह भी सत्य साबित होगा. बिहार में पहले से ही बेकाबू रिश्वतखोरी, लूट और अनियंत्रित भ्रष्टाचार का अब अकल्पनीय दौर शुरू होगा.
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Source: IOCL