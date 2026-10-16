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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'गोली मारनी है तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी...', PK का तंज, BJP भड़की

'गोली मारनी है तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी...', PK का तंज, BJP भड़की

सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर के गोली मारने वाले बयान पर बिहार बीजेपी से प्रतिक्रिया दी गई है. पार्टी नेताओं ने इसे आपत्तिजनक बताया है. तंज कसते हुए जन सुराज को 'गन सुराज' कहा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 16 Oct 2026 06:10 PM (IST)
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बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के एक बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. एक वायरल वीडियो में प्रशांत किशोर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर किसी अपराधी को गोली मारनी है तो सम्राट चौधरी से बड़ा अपराधी कौन है. इस बयान को लेकर शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को बीजेपी की ओर से कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशांत किशोर की भाषा और राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाए गए हैं.

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पीके के बयान की निंदा की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक मंच से गोली मारने जैसी भाषा का इस्तेमाल गंभीर और निंदनीय है. राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हिंसा और धमकी की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती. ऐसी बयानबाजी से समाज में तनाव और वैमनस्य बढ़ने का खतरा है.

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नीरज कुमार शर्मा ने जन सुराज पर साधा निशाना

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने प्रशांत किशोर की भाषा शैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर खुद को नई सोच का राजनीतिक चेहरा बताते हैं, लेकिन उनकी भाषा आपत्तिजनक है. शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी जन सुराज नहीं, बल्कि 'गन सुराज' है. 

प्रीति शेखर बोलीं- जुबान पर लगाम रखिए

बीजेपी की प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रीति शेखर ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपने बयान से असली चेहरा दिखा दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है. प्रीति शेखर ने उनकी भाषा को गुंडों जैसी बताया और संयम बरतने की नसीहत दी.

वायरल वीडियो के बाद बढ़ा राजनीतिक विवाद

प्रशांत किशोर के कथित बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. बीजेपी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है. वहीं, वायरल वीडियो के पूरे संदर्भ और बयान की पृष्ठभूमि को देखना भी जरूरी है. फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव बढ़ता दिख रहा है.

बता दें कि प्रशांत किशोर का यह बयान 10 अक्टूबर का है जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है. पीके के इस बयान के बाद आगे सियासी विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 16 Oct 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Patna News Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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