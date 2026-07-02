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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअब मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से जा सकेंगे ISBT, CM सम्राट ने किया उद्घाटन, क्या होगा किराया?

अब मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से जा सकेंगे ISBT, CM सम्राट ने किया उद्घाटन, क्या होगा किराया?

Patna Metro: वर्तमान में पटना मेट्रो न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशन के बीच चल रही थी. आज से सेवा विस्तार के बाद यह कॉरिडोर बढ़कर लगभग 6.2 किलोमीटर का हो गया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 03:19 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने पटना मेट्रो (Patna Metro) रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर का विस्तार और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को लोकार्पण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो रेल के मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ रोड स्टेशन तक यात्रा भी की.

पटना मेट्रो की बात करें तो सबसे पहले 6 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था. उस वक्त भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी (बैरिया बस स्टैंड तक) के लिए मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था. अब आज (गुरुवार) मलाही पकड़ी स्टेशन का उद्घाटन हो गया है. अब मलाही पकड़ी से सीधे न्यू आईएसबीटी तक यात्री जा सकेंगे.

वर्तमान में पटना मेट्रो न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशन के बीच चल रही थी. आज से सेवा विस्तार के बाद यह कॉरिडोर बढ़कर लगभग 6.2 किलोमीटर का हो गया है. 6.2 किलोमीटर का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा.

कितना देना होगा किराया?

न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक यात्रा करने के लिए अधिकतम 30 रुपया देना होगा जबकि भूतनाथ स्टेशन तक जाने वाले यात्रियों को 15 रुपये देने होंगे. माना जा रहा है कि मलाही पकड़ी के उद्घाटन के बाद मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें- राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड बंगला, 20 साल बाद नए आवास में शिफ्ट हुआ परिवार

मलाही पकड़ी से मेट्रो का परिचालन गुरुवार को आम लोगों के लिए चार बजे से शुरू हो जाएगा. हर दिन के समय की बात करें तो सुबह के आठ बजे से लेकर रात के आठ बजे तक मेट्रो का परिचालन यहां से होगा. 

बता दें कि मलाही पकड़ी के बाद मेट्रो का अगला विस्तार पटना जंक्शन तक किया जाएगा. इस रूट में मोइन-उल-हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी (रेडियो स्टेशन) और पटना जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे. 

पटना मेट्रो परियोजना के विभिन्न निर्माण स्थलों पर तेजी से काम जारी है, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना को पूरा किया जा सके. इसके साथी खेमनी चक स्टेशन का भी काम तेजी से चल रहा है.

यह भी पढ़ें- बिहार में अब स्टेट हाईवे पर भी देना होगा टोल टैक्स, सम्राट सरकार का फैसला, पढ़िए काम की खबर

Published at : 02 Jul 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Patna Metro Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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