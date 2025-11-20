बिहार: गांधी मैदान तैयार! सुरक्षा कड़ी और भीड़ उमड़ी, नीतीश कुमार 10वीं बार होंगे सीएम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजधानी पटना के गांधी मैदान के आसपास रौनक बढ़ गई है. मैदान के बाहर से मिल रही ताजा तस्वीरों में सुरक्षा बलों की कड़ी व्यवस्था, बैरिकेडिंग और मंच के अंतिम तैयारियों को साफ देखा जा सकता है. पूरा इलाका पुलिस, प्रशासनिक टीमों और तकनीकी कर्मचारियों की गतिविधियों से गुलजार है.

पटना आज एक बड़े राजनीतिक आयोजन का केंद्र बना हुआ है. माहौल जोश से भरपूर है और भीड़ में इस उम्मीद की झलक साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति नई दिशा ले सकती है.

Patna, Bihar: A local says, "We are very happy to witness Nitish Kumar’s oath-taking ceremony. We have come from different places to see the event. It feels great to see him take oath as a minister..." pic.twitter.com/gRsSbY85gn — IANS (@ians_india) November 20, 2025

गांधी मैदान में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

सुरक्षा व्यवस्था के तहत गांधी मैदान और उसके आस-पास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. ड्रोन कैमरों से निगरानी, प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और वीआईपी मूवमेंट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह की भीड़भाड़ या अव्यवस्था न हो और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो.

नीतीश को दोबारा शपथ लेते देख हम है बहुत खुश- जनता

जानकारी के अनुसार, शपथ ग्रहण से पहले आसपास लगे बड़े-बड़े पोस्टर और एलईडी स्क्रीन इस आयोजन के भव्य स्वरूप को दर्शा रहे हैं. मंच पर अंतिम सजावट चल रही है, जबकि तकनीकी टीम साउंड सिस्टम और लाइव टेलीविजन कवरेज की जांच में जुटी हुई है. गांधी मैदान के बाहर मौजूद लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. दूर-दूर से आए समर्थक और स्थानीय लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए सुबह से ही मैदान के आसपास पहुंचने लगे हैं. एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को देखकर बहुत खुश हैं. हम अलग-अलग जगहों से यहां पहुंचे हैं. उन्हें मंत्री के रूप में शपथ लेते देखना हमारे लिए गर्व की बात है.

संयम बनाए रखें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें- प्रशासन

लोगों का कहना है कि बिहार की राजनीति का यह बड़ा क्षण हर बार उत्साह और उम्मीदें लेकर आता है. कुछ लोगों के हाथ में पार्टी के झंडे और बैनर भी देखे गए, जबकि कई लोग अपने परिवार के साथ समारोह का हिस्सा बनने आए हैं. गांधी मैदान में आयोजित होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार की जनता के लिए एक भावनात्मक क्षण भी है. वहीं प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे संयम बनाए रखें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें.

