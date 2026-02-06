हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन

'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन

Mardaani 3 vs Border 2: रानी मुखर्जी की फिल्म रिलीज के आठवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. तो वहीं सनी देओल की 'बॉर्डर 2' रिलीज के 15वें दिन भी अच्छा कलेक्शन कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 06 Feb 2026 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई थी. तो वहीं इसके एक हफ्ते बाद यानी 30 फरवरी को 'मर्दानी 3' रिलीज हुई थी. दोनों ही फिल्मों के लिए अलग- अलग तरह की ऑडियंस का क्रेज देखा जा रहा था. ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिली. रानी मुखर्जी और सनी देओल दोनों का ही फैन बेस अच्छा खासा है ऐसे में दोनों की ये कांटे की टक्कर देखने में भी बड़ा मजा आ रहा है.

'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रानी मुखर्जी की इस फिल्म ने रिलीज के आठवें दिन यानी कि अपने दूसरे शुक्रवार को रात 8 बजे तक 1.13 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. सैकनिक के मुताबिक अब इस फिल्म का कुल कलेक्शन 27.43 लाख रुपये हो चुका है. वैसे बात करें फिल्म के पहले हफ्ते की तो इस फिल्म ने सैकनिक के ही मुताबिक पहले हफ्ते में कुल 26.3 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
तो वहीं सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन में सैकनिक के मुताबिक रात 8 बजे तक 1.95 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. जो 'मर्दानी 3' से करीब ही है. 'बॉर्डर 2' का दूसरे हफ्ते का कुल कलेक्शन 70.15 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं बात करें कुल कलेक्शन की तो इस फिल्म ने 15 दिनों में कुल 296.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन

'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2'
रानी मुखर्जी की क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म अपने दूसरे शुक्रवार को अच्छा कलेक्शन कर रही है. पूरे हफ्ते का डाटा देखा जाए तो फिल्म ने अच्छा खासा ही कलेक्शन किया हुआ है. तो वहीं 'बॉर्डर 2' की बात करें तो इसका तीसरे शुक्रवार का अब तक का कलेक्शन 'मर्दानी 3' से थोड़ा ज्यादा है पर आसपास ही है. दोनों फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिसमें दोनों ही फिल्में हार मानने को तैयार नहीं हैं.

और पढ़ें
Published at : 06 Feb 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Border 2 Mardaani 3 Mardaani 3 Vs Border 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
इंडिया
सुखोई-30 और तेजस के बाद अब राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
Su-30, तेजस के बाद राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: 'घूसखोर पंडत' पर घमासान! | Ghooskhor Pandat Controversy | FIR | CM Yogi
Chitra Tripathi: घूसखोर की जाति बनाई, ऐसे फिल्म से करेंगे कमाई? | Ghooskhor Pandat Controversy
Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
इंडिया
सुखोई-30 और तेजस के बाद अब राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
Su-30, तेजस के बाद राफेल में इंटीग्रेट होंगी 'Astra', चीन-PAK के लिए कितना खतरनाक होगा फाइटर जेट?
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' के छक्के छुड़ाएगी 'टॉक्सिक', रिलीज से पहले ही यश की फिल्म ने कमा लिए 120 करोड़
'धुरंधर 2' के छक्के छुड़ाएगी 'टॉक्सिक', रिलीज से पहले ही यश की फिल्म ने कमा लिए 120 करोड़
इंडिया
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर?
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री?
जनरल नॉलेज
Islamabad Mosque Blast: पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या सुन्नी की? जानें पड़ोसी मुल्क का हाल
पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या सुन्नी की? जानें पड़ोसी मुल्क का हाल
लाइफस्टाइल
Rose Day 2026: प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब
प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget