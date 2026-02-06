फरवरी के महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है, इस महीने में प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए एक बेहद ही खास सप्ताह आता है. जिसका नाम वेलेंटाइन वीक है. इस हफ्ते की शुरुआत रोज डे से होती है. जबकि अंतिम दिन को वेलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है. आइए जानते हैं सात तारीख को रोज डे के दिन कैसे आप खूबसूरती के साथ अपने प्रिय को विश कर सकते हैं.

रोज डे को लेकर कोई एक निश्चित या सर्वमान्य कहानी नहीं मिलती. कुछ लोग इसकी शुरुआत को मुगल काल से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसकी परंपरा महारानी विक्टोरिया के दौर से जुड़ी हुई है. एक मान्यता के अनुसार, महारानी विक्टोरिया के समय में लोग एक-दूसरे को प्रभावित करने और अपने भाव व्यक्त करने के लिए गुलाब भेंट किया करते थे. वहीं दूसरी ओर एक कहानी मुगल काल से भी जुड़ी है. कहा जाता है कि मुगल बेगम नूरजहां को लाल गुलाब बेहद पसंद थे. इसी कारण बादशाह अपनी बेगम को खुश रखने के लिए उन्हें रोज गुलाब दिया करते.





अलग-अलग गुलाबों का क्या होता है मतलब

लाल गुलाब- यह सच्चे प्यार और गहरे रोमांस का प्रतीक माना जाता है. आमतौर पर कपल्स अपने पार्टनर को प्यार जताने के लिए लाल गुलाब भेंट करते हैं.

गुलाबी गुलाब- यह अपनापन, कोमल भावनाओं और प्रेम की शुरुआत को दर्शाता है. किसी के प्रति स्नेह और सम्मान जताने के लिए गुलाबी गुलाब दिया जाता है

सफेद गुलाब- सफेद गुलाब शांति, पवित्रता और सम्मान का प्रतीक होता है. इसे सादगी और सच्चे भावों को दिखाने के लिए दिया जाता है.

पीला गुलाब- यह दोस्ती, खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. लोग अपने मित्रों को खुश करने और दोस्ती मजबूत करने के लिए पीले गुलाब का तोहफा देते हैं.





भेज सकते हैं ये विशेज

गुलाब का रंग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान जैसा,

और उसकी खुशबू तुम्हारे प्यार जैसी है

हैप्पी रोज डे

गुलाब बन कर तुम दिल में खिल गए

हम तारे बस तुम्हें देख कर ही मुस्कुरा दिए

रोज डे की बहुत सारी शुभकामनाएं





इस Rose Day पर गुलाब बनकर आपकी खुशबू हर दिल तक पहुंचे.

आपको Rose Day की ढेर सारी शुभकामनाएं.

जैसे गुलाब की खुशबू दूर तक जाती है, वैसे ही आपकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत ले.

Happy Rose Day!

लाल गुलाब प्यार का पैगाम है, आज का दिन सिर्फ आपके नाम है.

Rose Day मुबारक हो.

