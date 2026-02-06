हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक

वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक

IND vs ENG U19 Final Records List: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में कुल 722 रन बने. पूरे मैच में कई सारे रिकॉर्ड्स बने.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Feb 2026 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

इतिहास गवाह रहा है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल कभी इतना हाई-स्कोरिंग नहीं रहा, जितना 2026 में हुआ. टीम इंडिया ने फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रनों का स्कोर बनाया था. भारत ऐसा पहला देश बना, जिसने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 400 रनों का आंकड़ा छुआ हो. जवाब में इंग्लैंड की टीम 311 रन ही बना पाई और 100 रनों से मुकाबला हार गई.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी और इंग्लैंड के लिए कैलब फैल्कनर ने शतक लगाया. इस मुकाबले में टीम और व्यक्तिगत तौर पर भी रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी. यहां देखिए उन 5 बड़े रिकॉर्ड्स को, जो फाइनल मैच में बने हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में बने 5 बड़े रिकॉर्ड

एक अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन (दोनों पारी)- अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 722 रन बनाए. यह अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी मैच में बने सबसे ज्यादा रन हैं.

  • 722 रन - भारत बनाम इंग्लैंड - 2026
  • 634 रन - भारत बनाम वेस्टइंडीज - 2014
  • 631 रन - ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड - 2004

सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप- भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार जीतने के अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर कर लिया है. आयुष म्हात्रे की कप्तानी में टीम इंडिया ने छठी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, जिसने 4 बार अंडर-19 लेवल पर वर्ल्ड कप जीता है.

  • भारत- 6 बार
  • ऑस्ट्रेलिया - 4 बार
  • पाकिस्तान - 2 बार

ICC टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर- फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद में 175 रन बनाए. यह पुरुष और महिला क्रिकेट के किसी भी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में खेली गई सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. वैभव से पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली के नाम था, जिन्होंने 2022 ODI वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 170 रन बनाए थे.

  • 175 रन - वैभव सूर्यवंशी - अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल
  • 170 रन - एलीसा हीली - महिला ODI वर्ल्ड कप 2022 फाइनल

एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के- भारत बनाम इंग्लैंड फाइनल मैच में कुल 31 छक्के लगे. भारत की ओर से 19 और इंग्लैंड की ओर से 12 छक्के लगे. ये एक यूथ ODI मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इससे पहले एक यूथ ODI मैच में सबसे ज्यादा छक्कों की संख्या 23 थी.

अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर- इससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में कोई टीम 300 रन भी नहीं बना पाई थी. 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने 411 रन बनाए, जिससे भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 400 रनों का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बनी.

यह भी पढ़ें:

मोहम्मद कैफ से लेकर विराट कोहली तक, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट, धोनी कभी जीते या नहीं

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
Under-19 World Cup U19 WORLD CUP FINAL IND Vs ENG Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: 'घूसखोर पंडत' पर घमासान! | Ghooskhor Pandat Controversy | FIR | CM Yogi
Chitra Tripathi: घूसखोर की जाति बनाई, ऐसे फिल्म से करेंगे कमाई? | Ghooskhor Pandat Controversy
Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन 3 मुकाबले, भारत-पाकिस्तान समेत इन टीमों के मैच; जानें जरूरी डिटेल्स
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
इंडिया
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर?
‘ईरान के हालात पर सरकार की नजर’, भारतीय नागरिकों को लेकर संसद में क्या बोले विदेश मंत्री?
जनरल नॉलेज
Islamabad Mosque Blast: पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या सुन्नी की? जानें पड़ोसी मुल्क का हाल
पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या सुन्नी की? जानें पड़ोसी मुल्क का हाल
लाइफस्टाइल
Rose Day 2026: प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब
प्यार में क्या कहता है गुलाब का रंग? जान लें हर रंग के गुलाब रोज का मतलब
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget