इतिहास गवाह रहा है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल कभी इतना हाई-स्कोरिंग नहीं रहा, जितना 2026 में हुआ. टीम इंडिया ने फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रनों का स्कोर बनाया था. भारत ऐसा पहला देश बना, जिसने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 400 रनों का आंकड़ा छुआ हो. जवाब में इंग्लैंड की टीम 311 रन ही बना पाई और 100 रनों से मुकाबला हार गई.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी और इंग्लैंड के लिए कैलब फैल्कनर ने शतक लगाया. इस मुकाबले में टीम और व्यक्तिगत तौर पर भी रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी. यहां देखिए उन 5 बड़े रिकॉर्ड्स को, जो फाइनल मैच में बने हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में बने 5 बड़े रिकॉर्ड

एक अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन (दोनों पारी)- अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 722 रन बनाए. यह अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी मैच में बने सबसे ज्यादा रन हैं.

722 रन - भारत बनाम इंग्लैंड - 2026

634 रन - भारत बनाम वेस्टइंडीज - 2014

631 रन - ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड - 2004

सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप- भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार जीतने के अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर कर लिया है. आयुष म्हात्रे की कप्तानी में टीम इंडिया ने छठी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, जिसने 4 बार अंडर-19 लेवल पर वर्ल्ड कप जीता है.

भारत- 6 बार

ऑस्ट्रेलिया - 4 बार

पाकिस्तान - 2 बार

ICC टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर- फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद में 175 रन बनाए. यह पुरुष और महिला क्रिकेट के किसी भी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में खेली गई सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. वैभव से पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली के नाम था, जिन्होंने 2022 ODI वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 170 रन बनाए थे.

175 रन - वैभव सूर्यवंशी - अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल

170 रन - एलीसा हीली - महिला ODI वर्ल्ड कप 2022 फाइनल

एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के- भारत बनाम इंग्लैंड फाइनल मैच में कुल 31 छक्के लगे. भारत की ओर से 19 और इंग्लैंड की ओर से 12 छक्के लगे. ये एक यूथ ODI मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इससे पहले एक यूथ ODI मैच में सबसे ज्यादा छक्कों की संख्या 23 थी.

अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर- इससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में कोई टीम 300 रन भी नहीं बना पाई थी. 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने 411 रन बनाए, जिससे भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 400 रनों का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बनी.

