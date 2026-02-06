जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने शुक्रवार (6 जनवरी, 2026) को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे आज तक कुछ भी पता नहीं है कि असल में क्या हुआ. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उपराष्ट्रपति का पद देश के बहुत बड़ा पद होता है और उस पद से इस्तीफा देना पहले कभी नहीं हुआ है.

हामिद अंसारी ने कहा कि ऐसा (उपराष्ट्रपति का इस्तीफा) सिर्फ एक ही स्थिति में होता है, जब कोई उपराष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति बन जाता है, तब वो अपने पद से इस्तीफा देकर दूसरा पद को ग्रहण करता है. नहीं तो ऐसा ऊंचे पद से कौन इस्तीफा देता है. उन्होंने कहा कि यहां क्या हा, इसके पीछे की कहानी क्या है, मुझे नहीं पता.

#WATCH | Delhi | On former VP Jagdeep Dhankhar's resignation, Former Vice President Hamid Ansari says, "Even today, I have no idea what happened. I just know that the post of the Vice President is a very big post, and someone resigning from that post has never taken place ever.… pic.twitter.com/CM8jycGl2y — ANI (@ANI) February 6, 2026

जगदीप धनखड़ पर किसी तरह के दवाब होने की बात पर हामिद अंसारी ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं था, उन्होंने बस इस्तीफा दिया और चले गए.

देश में भाईचारा धीरे-धीरे खत्म हो रहाः अंसारी

उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम के कपड़ों की दुकान पर हुए हमले को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, ‘जातिवाद एक बात है, भाषा एक अलग बात है और उत्तराखंड में हुई यह घटना, ये सब अलग-अलग नहीं हैं. यह सब इस बात का नतीजा है कि आपसी भाईचारा धीरे-धीरे खत्म हो रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जाइए तो क्या समानता है? न उनकी भाषा एक है, न रहन-सहन एक जैसा है, न ही खान-पान, लेकिन एक चीज है जो सबको जोड़ती है कि वे सभी इस देश के नागरिक हैं और यही हमें एकजुट रखती है. अगर उस भावना को, उस पौधे को सींचा नहीं जाएगा, तो वह धीरे-धीरे मुरझाने लगेगा.’

#WATCH | Delhi | On a clothing shop 'Baba School Dress and Matching Centre' attacked in Kotdwar, Former Vice President Hamid Ansari says, "... Casteism is one thing, language is another, and this incident in Uttarakhand – these things aren't separate. It's all a result of the… pic.twitter.com/rnN43U1ZzC — ANI (@ANI) February 6, 2026

देश में भेदभाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार हैः अंसारी

उन्होंने कहा कि आज हम जो अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां भाषा पर विवाद हो गया, कहीं किसी के धर्म पर झगड़ा हो गया और कहीं किसी और बात को लेकर झगड़ा हो गया तो इस भेदभाव के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, हममें से हर एक इसके लिए जिम्मेदार हैं. मैं इसके लिए किसी एक शख्स को पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकता. समाज में जो माहौल बना है, उसे बनाने में हर किसी की भूमिका है. बड़े नेता की बड़ी भूमिका होती है, छोटे नेता की छोटी भूमिका होती है. आज भाईचारे की भावना खत्म होती जा रही है.’

