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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतलाक के केस में कोर्ट पहुंचे पावरस्टार पवन सिंह, जज से कहा- 'मैं ज्योति के साथ…'

तलाक के केस में कोर्ट पहुंचे पावरस्टार पवन सिंह, जज से कहा- 'मैं ज्योति के साथ…'

Pawan Singh Divorce Case: पवन सिंह और ज्योति सिंह को आज रिकॉन्सिलिएशन के लिए बुलाया गया था. आज पवन सिंह ने कोर्ट को बताया कि वे वन-टाइम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं.

By : विशाल कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 04:56 PM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे तलाक के मामले में बुधवार (25 मार्च, 2026) को आरा सिविल कोर्ट पहुंचे. दोपहर दो बजकर 20 मिनट के आसपास में वे कोर्ट रूम पहुंचे. आज की तारीख पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंचीं. 

करीब 35-40 मिनट के बाद जब वे कोर्ट से बाहर निकले तो मायूस दिखे. जानकारी के अनुसार, कोर्ट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की भी आज पेशी थी. वे क्यों नहीं आईं इसका कारण पता नहीं चला है. दूसरी ओर पवन सिंह के कोर्ट पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके प्रशंसकों की भीड़ कोर्ट परिसर के बाहर जुट गई.

पवन सिंह के वकील ने बताई पूरी बात

पवन सिंह के वकील सुमन कुमार ने बताया कि आज रिकॉन्सिलिएशन के लिए पवन सिंह और ज्योति सिंह को बुलाया गया था. ज्योति सिंह किसी कारणवश कोर्ट नहीं पहुंचीं. कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत कराने की कोशिश की, लेकिन ज्योति सिंह से संपर्क नहीं हो सका. पवन सिंह ने कोर्ट में जज से कहा कि मैं ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहता. वकील के मुताबिक, पवन सिंह ने यह भी कहा कि जो भी वन-टाइम सेटलमेंट होगा, उसे करने के लिए वे तैयार हैं.

10 करोड़ और एक मकान की मांग

इस मामले में ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडेय ने बताया था कि अगर ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह नहीं रहना चाहते हैं तो 10 करोड़ रुपये और एक मकान देने के साथ मामला चलने तक उन्हें खर्च दें. बता दें कि 11 फरवरी ज्योति सिंह साड़ी में कोर्ट पहुंची थीं. मांग में सिंदूर भी था. उस दिन पवन सिंह ने बीमारी का हवाला दिया था और वे कोर्ट नहीं पहुंचे थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल के बेड से उनकी पेशी हुई थी.

जानकारी हो कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने साल 2015 में आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के अफेयर की चर्चा अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ होने लगी. हालांकि पवन सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले रामबाबू सिंह की बेटी ज्योति सिंह के साथ 2018 में शादी कर ली. अब कोर्ट में केस चल रहा है.

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Published at : 25 Mar 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Jyoti Singh Pawan Singh Divorce Case BIHAR NEWS
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