पटना के गांधी मैदान में आज एनडीए सरकार बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दसवीं बार सीएम पद की शपथ ली और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया. उनके साथ कुल 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें तीन महिला मंत्री शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पड़ और गोपनीयता की शपथ दिलवाई. सुबह से ही पटना मैदान एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं से भर गया था.

मंत्रिमंडल में तीन महिला मंत्री

मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद बाकी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गयी. कुल 26 मंत्रियो ने शपथ ली है. इसमें तीन महिला मंत्रियों में लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह शामिल हैं. श्रेयसी सिंह व रमा निषाद बीजेपी और लेसी सिंह JDU से विधायक हैं. उप्रेंद्र कुशवाह की पत्नी स्नेहलता के भी शपथ लेने की चर्चा थी. लेकिन उन्हें फिलहाल मंत्री मंडल में जगह नहीं मिली. शपथ के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सभी को बधाई दी और बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही.

शपथ में अन्य मंत्रियों के रूप में जिन सदस्यों ने शपथ ली उनमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, मदन सहनी, नितिन नवीन,रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन,सुनील कुमार मो. जमा खान,संजय सिंह टाइगर,अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता,नारायण प्रसाद, लखेंद्र कुमार रोशन, डॉ. प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश भी शामिल है.

पीएम मोदी ने दी बधाई

समारोह में मौजद रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के मंत्रिमंडल को बधाई दी और उन्हें बिहार की जनता के विकास के लिए काम करने की शुभकामनाएं दीं. यहां बता दने कि एनडीए गठबंधन ने इस बार जीत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 202 सीटें हासिल की थीं.