'अरे ई सब को कुछ आता था?', राबड़ी देवी पर भड़के नीतीश कुमार, 'ई तीन गो बोल रही है, सुन लो...'

बिहार विधान परिषद में सोमवार (09 फरवरी, 2026) को राबड़ी देवी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए. उन्होंने सभापति से कहा कि हंगामा करने वालों पर एक्शन लीजिए. नीतीश कुमार ने कहा, ई सब को कुछ आता था? कोई काम किया है? ये लोग 15 साल था… कुछ काम नहीं किया. आज देख लीजिए 20 साल में कितना ज्यादा काम हुआ है."

दरअसल सोमवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा हुआ. कानून-व्यवस्था को लेकर राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी की महिला विधान पार्षदों ने सदन में नारेबाजी की. विपक्ष की नारेबाजी के बाद सीएम नीतीश कुमार भड़क गए.

सदन में अपनी बात कहते हुए नीतीश कुमार ने कहा, "ई तीन गो बोल रही है… सुन लो…". उनका इशारा मुन्नी रजक, राबड़ी देवी और उर्मिला ठाकुर की तरफ था. इनसे पूछा कि क्या महिलाओं के लिए काम किया गया है? नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लेकर कहा, " ये लड़की है… इसके जो (पति) हट गए… कुछ दिन के बाद तो इसी (राबड़ी को सीएम) को बना दिए."

सभापति के कहने पर भी शांत नहीं हुए विपक्ष के नेता

नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है. हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है. इस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा. सभापति ने विपक्ष से कहा कि जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो आप लोग बैठ जाइए. हालांकि विपक्ष के नेता सुनने को तैयार नहीं थे.

विपक्ष हंगामा करता रहा और सीएम नीतीश कुमार अपनी बात कहते रहे. उन्होंने आगे कहा, "बिहार कितना आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार का सहयोग है. इसके चलते बिहार कितना आगे बढ़ रहा है. आज तक तो आप लोग (विपक्ष) कोई काम ही नहीं किए. ये कोई तरीका है…"

दूसरी ओर सदन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ एमएलसी सुनील सिंह ने नारेबाजी की. उन्होंने नीतीश कुमार के सामने ही उनके इस्तीफे की भी मांग की.

