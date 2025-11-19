हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कोई 4 दिन तो कोई 12 दिन का CM… आजादी के बाद बिहार को मिले इतने मुख्यमंत्री, देखें पूरी लिस्ट

कोई 4 दिन तो कोई 12 दिन का CM… आजादी के बाद बिहार को मिले इतने मुख्यमंत्री, देखें पूरी लिस्ट

Bihar CM List: नितीश कुमार के बाद कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री फिर राबड़ी देवी ने लम्बे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा का नाम आता है.

19 Nov 2025 12:35 PM (IST)
बिहार उत्तर भारत का प्रमुख राज्य जिसने आजादी के आन्दोलन से लेकर वर्तमान तक अपनी राजनीतिक समझ का परिचय्त करवाया. 2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार एक बार एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिहार में महज चार दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने, खुद नितीश कुमार जिनका सबसे लंबा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड है एक बार महज 7 दिन तक कुर्सी पर बैठे.

नितीश कुमार के बाद कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री फिर राबड़ी देवी ने लम्बे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा का नाम आता है.

एक नजर में मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल

सबसे पहले कृष्ण सिंह, कांग्रेस 1947 से 1961 13 साल 169 दिन.

दूसरे दीप नारायण, कांग्रेस 1961 में कुल 17 दिन.

तीसरे बिनोदानंद झा, कांग्रेस 1961 से 1963 2 साल 226 दिन

इसके बाद कृष्ण बल्लभ सहाय, कांग्रेस से 1963 से 1967 तीन साल 154 दिन.

महामाया प्रसाद सिन्हा, जन क्रांति दल  1967 से 1968 329 दिन.

सतीश प्रसाद सिंह, शोषित दल 1968  चार दिन.

बीपी मंडल, शोषित दल 1968 50 दिन.

भोला पासवान शास्त्री,  कांग्रेस से 196899 दिन.

भोला पासवान शास्त्री 1969 कांग्रेस 12 दिन फिर

1971 से 1972 221 दिन.

हरिहर सिंह 116 दिन कांग्रेस से.

कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 162 दिन सोशलिस्ट पार्टी.

इसके बाद फिर 1977 से 1979 जनता पार्टी से एक साल 30 दिन.

जगन्नाथ मिश्रा 1975 से 1977 कांग्रेस से दो साल 19 दिन फिर 1980 से 1983 तीन साल 67 दिन, 1989 से 1990 94 दिन.

अब्दुल गफ्फार, कांग्रेस 1973 से 1975 एक साल 283 दिन.

चंद्रशेखर सिंह, कांग्रेस 1983 से 1985 एक साल 220 दिन.

केदार पाण्डेय, कांग्रेस से 1972 से 1973 एक साल 105 दिन.

बिन्देश्वरी दुबे, कांग्रेस से 1985 से 1988 दो साल 338 दिन.

भागवत झा आज़ाद, कांग्रेस से 1988 से 1989 एक  साल 25 दिन.

सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, कांग्रेस से 1989 में 270 दिन.

लालू प्रसाद यादव. जनता दल से 1990 से 1995 5 साल 18 दिन और 1995 से 1997 दो साल 112 दिन.

राबड़ी देवी राष्ट्रिय जनता दल 1997 से 1999 एक साल 201 दिन,1999 से 2000 359 दिन और 2000 से 2005 4 साल 360 दिन.

नीतीश कुमार समता पार्टी  2000 7 दिन, 2005 से 2014 जनता दल यूनाइटेड 8 साल 177 दिन,  इसके बाद 2015 से लगातार.

जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड 2014 से 2015 278 दिन.

नीतीश कुमार ने कायम किया रिकॉर्ड

बिहार में मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड को देखकर कह सकते हैं नीतीश कुमार ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में शायद जल्दी न टूट सके. वे 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. 

19 Nov 2025 12:35 PM (IST)
NITISH KUMAR BIHAR NEWS
