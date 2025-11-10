JDU का पोस्टर वार! विपक्ष के साथ BJP को भी दिया जवाब! '25 से 30, फिर से नीतीश'

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के बीच प्रदेश में पोस्टर वार भी शुरू है. 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से विपक्ष और साथ ही बीजेपी को एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो हैं वो नीतीश कुमार ही हैं. पटना में '25 से 30 फिर से नीतीश' का पोस्टर लग गया है.

इस पोस्टर से जवाब दे दिया गया है कि चुनाव के बाद एनडीए में बहुमत का आंकड़ा कुछ भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे. पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर बिहार के नक्शे पर दिखाई गई है. इस पर स्लोगन लिखा गया है, '25 से 30 फिर से नीतीश'.

पोस्टर के जरिए क्यों दिया गया ये मैसेज?

दूसरे फेज के चुनाव के पहले इस पोस्टर पर लिखे स्लोगन के माध्यम से एक तरफ जहां यह बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है तो दूसरी तरफ इसके जरिए विपक्ष को भी जवाब दिया गया है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं के इस बयान पर कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से सीएम नहीं बनाएगी, पोस्टर पर लिखे नारे के जरिए एक तरह से उन्हें साफ मैसेज दे दिया गया है.

सोशल मीडिया पर भी किए जा रहे पोस्ट

दूसरी ओर बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बनेगी इसको लेकर जेडीयू के एक्स हैंडल से कई पोस्ट किए गए हैं. एक पोस्ट में लिखा गया है, "बिहार की जनता के आशीर्वाद और प्यार से, फिर से आ रही है नीतीश सरकार." वहीं एक और पोस्ट में लिखा गया है, बस अब 4 दिनों का इंतजार… फिर से आ रही है नीतीश जी की सरकार…", एक और एक्स पोस्ट में लिखा गया है, "स्वावलंबन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता बिहार, इसीलिए, 25 से 30 फिर से नीतीश सरकार."

