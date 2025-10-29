RJD कार्यकर्ताओं की गाड़ी में तोड़फोड़, 2 समर्थक घायल, 11 नामजद और 16 अज्ञात पर केस दर्ज

बिहार के नवादा में बीते मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) की शाम आरजेडी के समर्थकों पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो गया. घटना वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के कुटरी गांव की है. हालांकि पुलिस ने तुलापुर बताया है. इस घटना में आरजेडी के दो समर्थक घायल हुए हैं. पूरे मामले को लेकर वारिसलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. 11 लोग नामजद हैं और 16 अज्ञात पर केस हुआ है.

बताया जाता है कि मंगलवार को अशोक महतो के समर्थक वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के कुटरी गांव में आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी (अशोक महतो की पत्नी) के लिए वोट मांगने पहुंचे थे. अचानक काफी संख्या में कुछ लोग पहुंचे और इनकी दो गाड़ियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. ईंट-पत्थर चलने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. एक गाड़ी पर लाठी-डंडे चलाए गए.

हमले के तुरंत बाद अशोक महतो के सैकड़ों समर्थक वारिसलीगंज थाना पहुंचे. थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं. जांच जारी है.

चुनावी मैदान में पत्नियों की जंग

बता दें कि वारिसलीगंज सीट इस बार दो बाहुबलियों की पत्नियां आमने-सामने हैं. आरजेडी ने अनीता देवी को मैदान में उतारा है, जो अशोक महतो की पत्नी हैं. बीजेपी से उम्मीदवार अरुणा देवी हैं, जो अखिलेश सिंह की पत्नी हैं. वर्तमान में विधायक भी हैं. हमले के बाद आरजेडी समर्थकों ने कुछ वीडियो बनाया. इसमें वे ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की ओर से यह काम किया गया है.

उधर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस की ओर से कहा गया है कि तुलापुर में शाम के करीब 5.30 बजे यह घटना हुई है. आरजेडी के सहायकों द्वारा वारिसलीगंज थाने में आवेदन दिया गया है. इसमें मारपीट, गाली-गलौज और प्रचार वाहन के साथ तोड़फोड़ की बात कही गई है. 11 नामजद और 16 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. जख्मी व्यक्ति को वारिसलीगंज पीएचसी भेजा गया है. सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है. अनुसंधान जारी है. विधि-व्यवस्था सामान्य है.

