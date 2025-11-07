हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'

ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'

Tej Pratap Yadav News: दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए तेज प्रताप यादव गयाजी पहुंचे थे. इसी दौरान हरा गमछा वाले को देख भड़क गए.

By : अजीत कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 08:50 PM (IST)
बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है. इसको लेकर नेताओं की जनसभा जारी है. शुक्रवार (07 नवंबर, 2025) को गयाजी के वजीरगंज में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में तेज प्रताप यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया. सभा में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव के लिए प्रत्याशी को जिताना होगा. अगर दूसरे के चक्कर में आ जाइएगा तो फिर पां साल बैठ जाएगा, कुछ होना जाना नहीं है. आरजेडी का बिना नाम लिए कहा कि हरा पार्टी वाला लोगों को भरमा रहा है. 

'जनशक्ति जनता दल है, उतारिए गमछा…'

इस दौरान सभा में हरा गमछा लटकाकर आए शख्स पर जैसे ही नजर गई तो तेज प्रताप यादव फायर हो गए. कहा, "देखिए एगो जयचंदवा की पार्टी वाला आया है… हरा वाला घूम रहा है… यही सब पटिया (पार्टी) वाला हमको बाहर किया है घर से… उतारो इस गमछा को… यहां जनशक्ति जनता दल है, उतारिए गमछा… उतारिए नहीं तो सिपाही उतार देगा." 

'हरा गमछा नहीं… पीला गमछा चलेगा'

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "यहां हरा गमछा नहीं कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा. हटाते हो कि नहीं हटाते हो… ये सिपाही पकड़ो तो... जयचंदवा की पार्टी का है… बहरूपिया की पार्टी का है, जानते-वानते कुछ हो नहीं सीधे डाल लिया और चल दिया मुंह उठा के… देखिए हमारे जो दिल में रहता है मुंह पर बोल देते हैं डरते नहीं हैं…"

अपने प्रत्याशी को वोट देकर की जिताने की अपील

चुनावी सभा के अंत में अपने प्रत्याशी को वोट देकर जिताने की लोगों से अपील की. तेज प्रताप यादव ने कहा कि 11 तारीख को चुनाव है. 11 तारीख को लाइन में लगकर अपना मत दीजिए. पांच नंबर के सामने नीला बटन दबाना है. इतना तेज मत दबा दीजिएगा कि मशीन खराब हो जाए. 

यह भी पढ़ें- पहले कहा जिसके पास बहुमत उसके साथ जाएंगे… अब रवि किशन संग दिखे तेज प्रताप यादव

Published at : 07 Nov 2025 08:49 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Tej Pratap Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
