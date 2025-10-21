बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के बीच मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो सब लोगों ने देखा कि महिलाओं को हमारी पार्टी ने प्राथमिकता दी. सबसे अधिक 24 महिलाओं को टिकट दिया है. सभी जाति-धर्मों का ख्याल रखा गया है. जो जीतने वाले उम्मीदवार थे पार्टी ने उनको टिकट दिया है. जिन विधायकों का टिकट कटा है तो पार्टी ने उनको पहले विधायक बनाया. सब कुछ दिया. मान-सम्मान दिया. आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी.

आरजेडी नेता ने कहा कि कुछ जगहों पर हमारी पार्टी के जो विधायक थे उन लोगों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है, लेकिन जनता तो पार्टी को वोट करती है. तेजस्वी यादव के चेहरे पर वोट करती है. इसलिए हम कहेंगे कि हम लोगों को पार्टी के हित की बात करनी चाहिए.

जेएमएम की नाराजगी पर आरजेडी ने क्या कहा?

मृत्युंजय तिवारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात कर रहे थे. एक सवाल पर कि जेएमएम नाराज है, पार्टी का कहना है कि हमें सीट नहीं दी गईं, यह भी कहा है कि हम विचार करेंगे कि झारखंड में हमें कैसे सरकार चलानी है. इस पर आरजेडी नेता ने कहा, "महागठबंधन में सबको सम्मान दिया जाए इस फॉर्मूले पर ही तेजस्वी यादव ने काम किया है, लेकिन गठबंधन में अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं. सभी सहयोगी दलों को इसे समझना चाहिए. आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत है और जो बड़ी लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही है इससे महागठबंधन पूरे देश में मजबूत होगा."

#WATCH | Patna, Bihar: On Bihar election, RJD leader Mrityunjay Tiwari says, "... RJD has given more tickets to women candidates. We have considered all castes and religions while distributing tickets... Public will eventually vote on Tejashwi Yadav's face value... As far as… pic.twitter.com/K2OyFNjP54 — ANI (@ANI) October 21, 2025

चिराग पासवान की ओर से महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट को लेकर दिए गए एक बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता ने कहा, "अभी तक तो एनडीए में लड़ाई हो रही थी. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे थे? तो एनडीए में तो सब लड़ रहे थे. अगर कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो वहां मुकाबला हो जाएगा." फ्रेंडली फाइट को लेकर मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "एनडीए को इससे कोई फायदा नहीं होगा. कुछ सीटों (फ्रेंडली फाइट वाली) पर नौबत आई है तो 10 ही सीटों पर ज्यादा से ज्यादा एनडीए की जीत होगी, बाकी सीटों पर तो तेजस्वी यादव जीतेंगे. हमारे यहां सब ऑल इज वेल है."