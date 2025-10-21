हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: भागीरथ मांझी को कांग्रेस से नहीं मिला टिकट, अब परिवार ने कर दी ये बड़ी मांग

बिहार चुनाव 2025: भागीरथ मांझी को कांग्रेस से नहीं मिला टिकट, अब परिवार ने कर दी ये बड़ी मांग

Bihar Assembly Election 2025: टिकट नहीं मिलने से माउंटेन मैन के पुत्र भागीरथ मांझी भी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अगर ध्यान होता तो टिकट मिल जाता.

By : अजीत कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था. उनकी चर्चा आज देश भर में है लेकिन उनके बेटे भागीरथ मांझी के साथ धोखा हो गया है. विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस से उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका. टिकट नहीं मिलने के बाद ना सिर्फ भागीरथ मांझी बल्कि परिवार के बाकी लोग भी नाराज हैं.

भागीरथ मांझी के दामाद मिथुन मांझी ने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को कहा कि सारे राजनीतिक दल और नेताओं को चुनाव के समय महादलित की याद आती है. धरना-प्रदर्शन से लेकर राजनीतिक दलों का झोला-झंडा तक महादलित परिवार के लोग ढोते हैं. सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते है. उन्होंने कांग्रेस से बड़ी मांग कर दी. कहा कि अगर विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला तो राहुल गांधी से आग्रह है कि एमएलसी ही बनाकर दशरथ मांझी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं. 

सबने ठगने का काम किया: भागीरथ मांझी

टिकट नहीं मिलने से माउंटेन मैन के पुत्र भागीरथ मांझी भी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में सभी लोगों ने भरोसा दिलाया था कि टिकट मिलेगा. अब सीट का बंटवारा हो गया. राहुल गांधी से पटना में मुलाकात के दौरान टिकट की बात हुई थी. राहुल गांधी ने भी पूछा था कि चुनाव लड़ेंगे क्या. बुलाया गया था तो दिल्ली गए थे. बाराचट्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. राहुल गांधी का अगर ध्यान होता तो टिकट मिल जाता. सबने ठगने का काम किया.

बता दें कि इस साल (2025) जून में राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के घर जाकर परिवार से मुलाकात की थी. खबर आई थी कि उस समय राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी को टिकट देने का वादा किया था. टिकट के लिए भागीरथ मांझी दिल्ली भी पहुंचे लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई. कांग्रेस कार्यालय में वहां के नेताओं ने बताया कि सीट शेयरिंग में अगर गयाजी जिले की बाराचट्टी सुरक्षित विधानसभा सीट आएगी तो उन्हें (भागीरथ मांझी) कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया जाएगा. बाद में बताया गया कि टिकट आरजेडी के खाते में है. उनके अनुसार, 4 दिनों तक वे दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में थे लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता रहा.

और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 11:52 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Rahul Gandhi Bhagirath Manjhi Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
यूटिलिटी
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget