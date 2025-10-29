सम्राट चौधरी के नचनिया वाले बयान पर मनोज तिवारी का रिएक्शन, 'जहां तक खेसारी की बात है…'

भोजपुरी के एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने छपरा से टिकट दिया है. इस पर कुछ दिनों पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सभा में खेसारी लाल यादव को नचनिया कह दिया था. इस पर खेसारी ने सवाल उठाया था कि तो क्या मनोज तिवारी धीरेंद्र शास्त्री हैं? अब इस बयानबाजी के बीच खुद मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को वे रोहतास में थे. एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे.

मनोज तिवारी ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐसा नहीं कहा है. एआई का जमाना है. लोग बना-बनाकर करते हैं. सम्राट चौधरी का एक साथी मनोज तिवारी है, रवि किशन है, पवन सिंह है, तो ये एआई के खेल में सावधान रहना है. जहां तक खेसारी की बात है तो एक छोटे भाई के रूप में उनका हमेशा स्वागत है, लेकिन हम एनडीए को जिताने जा रहे हैं. हम एनडीए को विजयी बनाकर बिहार के बच्चों का भविष्य जिताने जा रहे हैं. बाकी हम किसी को गलत शब्द नहीं बोलते हैं. खेसारी बाबू कुछ भी बोलेंगे लेकिन हम नहीं बोलेंगे. हमारा अपना संस्कार है.

ज्योति सिंह को वोट काटने के लिए खड़ा किया गया?

पत्रकारों ने बातचीत में मनोज तिवारी से पूछा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी इसी क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं. इस पर मनोज तिवारी ने कहा, "वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन विपक्ष ने उन्हें वोट काटने के लिए खड़ा किया है."

दूसरी ओर मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने नौकरी देने के नाम पर सिर्फ जमीनें हड़पी हैं. 50 लोगों को नौकरी देने में 50 लोगों से जमीन लिखवा ली. आप लोग देख ही रहे हैं, कितने केस चल रहे हैं.

