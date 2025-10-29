हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार के CM…', उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दी तस्वीर

'एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार के CM…', उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दी तस्वीर

Bihar Assembly Election 2025: बीजेपी के प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा गयाजी पहुंचे थे. पढ़िए यहां उन्होंने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 03:57 PM (IST)
महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताया है. एनडीए में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है. इस बीच एनडीए की सरकार बनी तो सीएम कौन होगा इसको लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तस्वीर साफ कर दी है. बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को उपेंद्र कुशवाहा गयाजी (मानपुर प्रखंड कार्यालय खेल मैदान) में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे.

बीजेपी के प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार के सीएम में कोई कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है. नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे, यह बिल्कुल स्पष्ट है.

'…तो महिलाएं मुंह नोच लेंगी'

कुशवाहा ने कहा कि मतदाता-मालिक बैठे हुए हैं. एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर भेजने से नीतीश कुमार सीएम होंगे. जिन महिलाओं को सरकार ने 10 हजार रुपया सीधा अकाउंट में दिया है, जिसे नहीं मिला है उसे भी मिलेगा. आगे चलकर दो लाख रुपये मिलेंगे. कोई नीतीश के खिलाफ अगर कहे तो महिलाएं उनका मुंह नोच लेंगी. 

जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि एक समय था जब गांव और शहर में बिजली के दर्शन के लिए इंतजार होता था. आज गांव में भी 20 घंटे बिजली होती है. यह पीएम और सीएम नीतीश कुमार की देन है. 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है.

'शादी होती थी तो फ्री में…'

उन्होंने आगे कहा, "2005 के पहले आरजेडी की सरकार में अतिपिछड़ा परिवार से महिला या पुरुष को वार्ड सदस्य तक नहीं बनने देते थे. नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया, पुरुष के साथ-साथ महिलाएं भी जिला परिषद की अध्यक्ष बनती हैं. यह ताकत किसने दी? लालू के राज में किरानी, अधिकारी और चपरासी भी उन्हीं का आदमी होना चाहिए. लालू के परिवार में शादी होती थी तो फ्री में चार पहिया को उठा लिया जाता था. अपहरण होता था. अगर गलती से आरजेडी की सरकार आ गई तो उससे भी बदतर स्थिति होगी.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीरेंद्र सिंह एक प्रतीक हैं. इन्हें पीएम और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का आशीर्वाद प्राप्त है. अगर गलती हुई तो पीएम को नुकसान हो जाएगा. सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग साथ दें. अगर कोई मन में बात है तो उसका निपटारा बाद में कर लेंगे. एनडीए समाज के सभी वर्गों को लेकर, जोड़कर चलता है. 

Published at : 29 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Upendra Kushwaha Bihar Vidhan Sabha Chunav Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
