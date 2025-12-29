हादसा या हत्या? बक्सर में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, मुख्य सड़क की जाम

बक्सर सदर अस्पताल में अचानक हंगामा होने के साथ ही उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक जख्मी अवस्था में पहुंचे युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उनके बीच चीख-पुकार मच गई. कुछ पल ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह अपना आपा तक खो बैठे है.

वहां का मंजर देख पूरा माहौल गमगीन हो उठा था. वही उन्होंने इस घटना को साजिश बताते हुए कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप भी लगाया. उनके द्वारा बार-बार यही कहा जाता रहा कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या है. उन्होंने बक्सर-कोचस मुख्य मार्ग को घंटों बाधित रखा. हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंच स्थिति को नियंत्रित करने का अथक प्रयास जारी है.

पीड़ित परिवार का आरोप साजिश के तहत हुई हत्या

जानकारी के अनुसार, इस घटित घटना में जानकारी देते हुए एक मृत हुए व्यक्ति के भाई अशोक राम और धीरज ने बाबा विश्वनाथ पेट्रोल पंप के ओनर सत्येंद्र कुमार पर आरोप लगाया है कि साजिश के तहत अभिषेक की हत्या की गई है. इस घटना के बाद सदर अस्पताल में मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों ने पहुंचकर सदर अस्पताल के मुख्य गेट के सामने चौसा-बक्सर मुख्य सड़क को जाम कर दिया.

मृतक के बड़े भाई अशोक राम ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के मालिक को फोन करने पर फोन तक नहीं उठा रहे हैं. कुछ दिन पहले पेमेंट को लेकर बातचीत हुई थी. इसके बाद उन्हें धमकी भी मिली थी. मगर आज सदर अस्पताल में उनकी डेथ बॉडी लाकर रख दी गई है. हमें बोला गया की एक्सीडेंट हुआ है, जबकि सर पर चोट के निशान है, कपड़ा फटा हुआ है, मगर शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं है. हम लोगों को आशंका है कि साजिश के तहत इन्हें मारा गया है. यह जांच का विषय है, हमें न्याय चाहिए. वहीं धीरज ने भी इसे पूरी साजिश बताते हुए न्याय की मांग की.

जांच के दौरान मृत पाया गया मरीज- डॉक्टर

ऑन ड्यूटी डॉक्टर आर भारती ने बताया कि मरीज सीरियस आया था जांच के दौरान हमें मृत पाया गया. उनकी पहचान अभिषेक कुमार उम्र लगभग 40 वर्ष पिता हरि गोविंद राम ग्राम गोविंदपुर के रहने वाले हैं. वही नगर थाना से एस आई प्रफुल्ल कुमार ने परिचय बताते हुए बताया कि राजपुर करेला मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है. परिजन द्वारा बताया गया कि किसी पेट्रोल पंप पर काम करते थे. पोस्टमार्टम के लिए हम कागजात तैयार कर रहे हैं.

पीड़ित परिवार ने चौसा-बक्सर मुख्य सड़क को किया जाम

हालांकि परिजनों द्वारा शव को लेकर चौसा-बक्सर मुख्य सड़क को जाम कर दिया. पेट्रोल पंप मालिक को आने की मांग करते हुए न्याय एवं मुआवजा की मांग कर रहे थे. खबर लिखे जाने तक 2 घंटे के बाद भी सड़क जाम रहा है जो अभी जारी है. वही घटनास्थल पर मौजूद नगर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल भी मौजूद है. लगातार लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने का निरंतर प्रयास जारी है.

ये भी पढ़िए- बिहार: मुंगेर में 3 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया सरेंडर, दो पर था 3-3 लाख का इनाम