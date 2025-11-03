बिहार: अररिया में पुल धंसा, परमान नदी पर 4 करोड़ की लागत से बना था, गुणवत्ता पर उठे सवाल

कभी पुल गिरने को लेकर तो कभी बीच खेत में पुल बनाए जाने को लेकर अक्सर बिहार सुर्खियों में रहा है. कई बार सरकार को इस पर विपक्ष घेरते रहा है. एक बार फिर बिहार का अररिया चर्चा में हैं. यहां परमान नदी पर बना एक पुल धंस गया है.

पांच साल पहले ही बनाया गया था पुल

सिकटी प्रखंड अंतर्गत सांसद प्रदीप कुमार सिंह के गांव कौआचार में यह पुल बना है. सोमवार (03 नवंबर, 2025) को तस्वीर सामने आई कि यह पुल बीच से धंस गया है. इसके बाद आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. हालांकि कुछ लोग जान पर खेलकर आते-जाते रहे. लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्ष पूर्व निर्मित यह पुल फारबिसगंज और सिकटी विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है. पुल का बीच का पाया अचानक नीचे धंस जाने से दोनों क्षेत्रों का संपर्क टूट गया.

संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है सूचना

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित इस पुल की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. बताया जा रहा है कि पुल धंसने की सूचना 30 अक्टूबर को ही विभाग को दी गई थी. हालांकि अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. इस पूरे मामले में अभियंता चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि पाया धंसने की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी.

जिले में पुलों से जुड़ी यह घटना पिछले डेढ़ वर्ष में तीसरी बार सामने आई है. इससे पहले 18 जून 2024 को सिकटी में बकरा नदी पर 12 करोड़ रुपये की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया था. वहीं रानीगंज प्रखंड में खेतों के बीच बनाए गए एक पुल को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था.

लगातार पुलों के धंसने और टूटने की घटनाओं से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद पुल कुछ वर्षों में ही ध्वस्त हो जा रहे हैं, जिससे जनसंपर्क और आवागमन बाधित हो रहा है. विभाग अब पुल की मरम्मत और स्थायी समाधान की दिशा में जांच कर रहा है.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के पटना रोड शो में क्यों शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार? चिराग पासवान ने बताया