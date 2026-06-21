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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'

भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'

Bharat Tiwari Encounter: पवन सिंह का कहना है कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. घटना को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) पर बीजेपी एमएलसी पवन सिंह (BJP MLC Pawan Singh) की प्रतिक्रिया आई है. रविवार (21 जून, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से यह जानकारी दी कि वे पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे. पवन सिंह ने कहा कि भरत भूषण तिवारी का सामाजिक योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.

पवन सिंह ने एक्स पर लिखा है, "भोजपुर निवासी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें तथा गरीब, वंचित एवं बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए. भरत भूषण तिवारी जी समाज के लिए संघर्ष करने वाले एक जागरूक एवं संवेदनशील व्यक्ति थे."

भरत तिवारी को लेकर कहा, "उन्होंने सदैव गरीबों, असहायों, दलितों एवं जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाने का कार्य किया. कोरोना महामारी, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने सामर्थ्य से बढ़कर समाज सेवा की. उनके अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें वे प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों के साथ मिलकर जनहित के कार्य करते दिखाई देते हैं."

इस पूरी घटना पर पवन सिंह ने कहा कि इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. घटना को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि विभिन्न माध्यमों से प्रसारित जानकारी एवं वीडियो में दिखाई गई परिस्थितियां सही हैं तो यह आवश्यक है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं न्यायसंगत जांच कराई जाए, ताकि सत्य जनता के सामने आ सके.

हर नागरिक को न्याय का अधिकार: पवन सिंह

पवन सिंह ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है. कानून का शासन तभी मजबूत माना जाता है जब हर घटना की जांच निष्पक्ष रूप से हो और दोषी चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए. न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर ने सम्राट सरकार की बढ़ाई टेंशन! न्यायिक जांच के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान

बिहार की सम्राट सरकार से भी बड़ी मांग की है. उन्होंने कहा, "मैं बिहार सरकार एवं संबंधित उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग करता हूं, ताकि सत्य सामने आए और न्याय सुनिश्चित हो सके. ऐसी घटनाएं समाज में अनेक सवाल खड़े करती हैं और यदि समय रहते सच्चाई सामने न आए तो आम जनता का विश्वास प्रभावित होता है."

'भरत भूषण तिवारी अमर रहें'

पवन सिंह ने कहा, "स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी का सामाजिक योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. उनकी स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. मैं शीघ्र ही पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करूंगा. निष्पक्ष जांच की मांग को मजबूती से उठाऊंगा. भरत भूषण तिवारी अमर रहें."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेहा सिंह राठौर कूदीं, BJP पर हमला, 'अब्दुल को टाइट…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Jun 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter
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