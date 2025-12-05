'राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलकर…', आरोपों के बीच BJP के मंत्री का बड़ा बयान
Vladimir Putin India Tour: दिलीप जायसवाल का कहना है कि राहुल गांधी को अपनी आदत में सुधार करना पड़ेगा. पहले देश की चिंता की सोच बनाएं, उनकी छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है जो जनता समझती है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीते गुरुवार (04 दिसंबर, 2025) की शाम दिल्ली पहुंचे. वे 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. इस बीच राजनीति भी हो रही है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग फॉरेन डेलिगेशन से मिले. इस पर अब बिहार बीजेपी के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है.
शुक्रवार (05 दिसंबर, 2025) को दिलीप जायसवाल ने पटना में मीडिया से राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी को अपनी आदत में सुधार करना पड़ेगा. पहले राहुल गांधी देश की चिंता की सोच बनाएं, उनकी छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है जो जनता समझती है… इसलिए राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलकर क्या करेंगे? वो उनसे मिलकर देश की शिकायत ही करेंगे. जब वह विदेश में जाते हैं तो देश की शिकायत करते हैं… तो ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का हक नहीं है तो विपक्ष की नेता की बात ही छोड़ दीजिए."
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी को अपने आदत पर सुधार करना पड़ेगा। पहले राहुल गांधी देश की चिंता का सोच बनाए, उनकी छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है जो जनता समझती… pic.twitter.com/sqYMmAc5fp— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 5, 2025
'संक्षिप्त दौरे पर आए हैं पुतिन'
उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है,"जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो यह उस पर भी निर्भर करता है कि वह किससे मिलना चाहता है और किससे नहीं मिलना चाहता. राहुल गांधी ने भारत दौरे पर आने वाले मलेशिया, मॉरीशस, बांग्लादेश और वियतनाम के कई गणमान्य व्यक्तियों और राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है. जहां तक इस मौजूदा मीटिंग की बात है, तो राष्ट्रपति पुतिन बहुत ही कम समय के लिए और संक्षिप्त दौरे पर भारत आए हैं. राहुल गांधी से मिलना है या नहीं, यह रूस की सरकार का भी अधिकार है."
दूसरी ओर मंत्री इरफान अंसारी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर कहा, "देश के प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती आपसी मिल-मिलाव में है. इसे बरकरार रखें. हमें याद है जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो राजीव गांधी ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवाया..."
