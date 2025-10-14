भारतीय जनता पार्टी ने 14 अक्टूबर, मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है. पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है. पहली लिस्ट में बीजेपी ने ज्यादातर अपने पुराने विधायकों और मंत्रियों को रिपीट किया है. इसमें बीजेपी ने सभी सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश की है. पहली लिस्ट में पिछड़ा, अतिपिछड़ा, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50 प्रतिशत से ज्यादा की भागीदारी दी गई है.

71 उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी ने अपने ज्यादातर पुराने विधायकों और मंत्रियों को रिपीट किया है. कुम्हरार से अरुण सिन्हा और पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का काटा गया टिकट.70 साल से ज्यादा के प्रेम कुमार गया से टिकट पाने में सफल रहे हैं.लोकसभा चुनाव में हारे हुए दो नेताओं को विधानसभा का बनाया गया उम्मीदवार.बक्सर से लोकसभा उम्मीदवार रहे मिथिलेश तिवारी को बैकुठपुर और पाटलिपुत्र से लोकसभा उम्मीदवार रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट दिया गया.

मैथिली ठाकुर का BJP की पहली लिस्ट में नहीं नाम, बेनीपट्टी के बाद अब इस सीट पर नजर

इन MLC को भी मिला टिकट

इसके अलावा बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं में MLC रहे सम्राट चौधरी को तारापुर, मंगल पांडे को सिवान, संजीव चौरसिया को दीघा और रजनीश कुमार को तेघड़ा से उम्मीदवार बनाया गया. 71 नामों की लिस्ट में 9 महिलाओं को 5 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को मिली जगह.

बीजेपी ने अपनी पहली सूची में सभी वर्गों को प्रतिनिधत्व देने की कोशिश की है.दलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा और महिला सभी वर्गों को किया गया है शामिल.पहली लिस्ट में 17 ओबीसी, 11 अतिपिछड़ा और 9 महिलाओं को जगह दी गई है . SC-ST वर्ग से 6 उम्मीदवारों को भाजपा ने पहली लिस्ट में जगह दी गई.