हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमैथिली ठाकुर का BJP की पहली लिस्ट में नहीं नाम, बेनीपट्टी के बाद अब इस सीट पर नजर

मैथिली ठाकुर का BJP की पहली लिस्ट में नहीं नाम, बेनीपट्टी के बाद अब इस सीट पर नजर

Bihar Assembly Election 2025: मैथिली ठाकुर को लेकर चर्चा थी कि वह बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा को फिर से टिकट दिया है.

By : अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने 71 प्रत्याशियों के नाम के साथ पहली लिस्ट जारी कर दी है. बिहार चुनाव के लिए जारी हुई बीजेपी की पहली लिस्ट में लोकगायिका मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है. मैथिली ठाकुर ने जब से बीजेपी नेताओं नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मुलाकात की तभी से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है. माना जा रहा था कि मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी जिले की बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इस सीट से सिटिंग विधायक विनोद नारायण झा को फिर से टिकट दिया है.

हाल ही में जब मैथिली ठाकुर ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी तो उन्होंने इस मुलाकात के बाद खुद अपने गृह नगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. वहीं जब से उनके नाम को बिहार में चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तो उनके पिता को लेकर काफी विरोध होने लगा. स्थानीय लोगों की तरफ से मैथिली ठाकुर के पिता को लेकर काफी विरोध हुआ था.

वहीं एक तरफ बिहार में यह भी चर्चा थी कि मैथिली ठाकुर दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा से भी चुनाव लड़ सकती हैं. हालांकि अभी बीजेपी की लिस्ट में अलीनगर का नाम नहीं है. माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी होगी और शायद मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा से टिकट मिल सकता है. 

कौन है अलीनगर से इस समय विधायक

बता दें कि अलीनगर विधानसभा सीट पर साल 2020 में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के टिकट पर चुनाव लड़े मिश्री लाल यादव ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद वह बीजेपी में जुड़ गए थे, फिर जब इस सीट से मैथिली ठाकुर के नाम की चर्चा चली तो इसी बीच उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. माना जा रहा था कि वह अपने बेटे को इस सीट से टिकट दिलाना चाहते थे. 

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 8 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह शाम की शिफ्ट में यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
Read
Published at : 14 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Maithili Thakur Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
हरियाणा
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
हरियाणा
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
जनरल नॉलेज
Uttarakhand Population: उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
Schools Holidays: मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
ट्रेंडिंग
एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा
एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget