मैथिली ठाकुर का BJP की पहली लिस्ट में नहीं नाम, बेनीपट्टी के बाद अब इस सीट पर नजर

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने 71 प्रत्याशियों के नाम के साथ पहली लिस्ट जारी कर दी है. बिहार चुनाव के लिए जारी हुई बीजेपी की पहली लिस्ट में लोकगायिका मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है. मैथिली ठाकुर ने जब से बीजेपी नेताओं नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मुलाकात की तभी से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है. माना जा रहा था कि मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी जिले की बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इस सीट से सिटिंग विधायक विनोद नारायण झा को फिर से टिकट दिया है.



हाल ही में जब मैथिली ठाकुर ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी तो उन्होंने इस मुलाकात के बाद खुद अपने गृह नगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. वहीं जब से उनके नाम को बिहार में चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तो उनके पिता को लेकर काफी विरोध होने लगा. स्थानीय लोगों की तरफ से मैथिली ठाकुर के पिता को लेकर काफी विरोध हुआ था.

वहीं एक तरफ बिहार में यह भी चर्चा थी कि मैथिली ठाकुर दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा से भी चुनाव लड़ सकती हैं. हालांकि अभी बीजेपी की लिस्ट में अलीनगर का नाम नहीं है. माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी होगी और शायद मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा से टिकट मिल सकता है.

कौन है अलीनगर से इस समय विधायक

बता दें कि अलीनगर विधानसभा सीट पर साल 2020 में विकासशील इंसान पार्टी ( वीआईपी) के टिकट पर चुनाव लड़े मिश्री लाल यादव ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद वह बीजेपी में जुड़ गए थे, फिर जब इस सीट से मैथिली ठाकुर के नाम की चर्चा चली तो इसी बीच उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. माना जा रहा था कि वह अपने बेटे को इस सीट से टिकट दिलाना चाहते थे.