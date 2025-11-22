बिहार में नई सरकार के गठन के साथ विभागों का बंटवारा भी पूरा हो गया है. इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मजबूत कानून व्यवस्था की दिशा में निर्णायक कदम उठाएगा.

दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में राज्य का नाम फिर से 'स्वर्णिम काल' के रूप में दर्ज होगा, जब औद्योगिक विकास का जाल पूरे बिहार में फैलेगा. उन्होंने कहा कि उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक सुधार एनडीए सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है.

बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे सम्राट चौधरी- दिलीप जायसवाल

दिलीप जायसवाल ने विशेष तौर पर गृह मंत्रालय को लेकर कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी पर भरोसा जताते हुए गृह विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता सम्राट चौधरी पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए ठोस और तेजी से काम करेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग में आधुनिकता और सुरक्षित वातावरण स्थापित करने पर विभाग जल्द ही बड़े फैसले लेगा.

बिहार में टूटने की कगार पर है महागठबंधन- जायसवाल

राहुल गांधी और INDIA गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए जायसवाल ने कहा कि यह गठबंधन अब टूट की कगार पर है. उनके अनुसार, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं करता और जल्द ही इस मोर्चे में बड़ी दरार दिखाई देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता 'वोट चोरी' जैसे मुद्दों पर बेबुनियाद बयान बाजी कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की यात्रा ने पहुंचाया नुकसान

जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्राओं ने ही RJD और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की नाव पर जो भी चढ़ेगा, वह डूबना तय है.

गौरतलब है कि शुक्रवार को मंत्रियों के बीच विभागों का आधिकारिक बंटवारा हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, निर्वाचन, निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं. हालांकि, 20 साल में पहली बार उन्होंने गृह मंत्रालय नहीं रखा. यह अहम जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई है.

वहीं, दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व, खान और भूतत्व विभाग की कमान सौंपी गई है. नई सरकार से बिहारवासियों को उम्मीद है कि प्रशासनिक सुधार, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में जल्द बड़े फैसले देखने को मिलेंगे.

