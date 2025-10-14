हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP Candidate List: JDU और चिराग की सीट पर BJP ने जमाया कब्जा! जानें- बीजेपी के लिस्ट की 13 खास बातें

BJP Candidate List: JDU और चिराग की सीट पर BJP ने जमाया कब्जा! जानें- बीजेपी के लिस्ट की 13 खास बातें

Bihar BJP Candidate List 2025: BJP ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 71 नाम हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 03:18 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पहली लिस्ट में चुनाव के पहले चरण की 38 और दूसरे चरण की 33 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया गया है. इसमें एक ओर जहां कुछ चौंकाने वाले नाम हैं तो वहीं कुछ नाम नहीं हैं जिनकी चर्चा चुनाव लड़ने की थी.

बीजेपी की इस लिस्ट में 2 पूर्व सांसदों को भी जगह मिली है. बीजेपी ने दानापुर से रामकृपाल यादव और सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है. 70 साल से ज्यादा के प्रेम कुमार गया से टिकट पाने में सफल रहे हैं. लोकसभा चुनाव में हारे हुए दो नेताओं को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया. बक्सर से लोकसभा उम्मीदवार रहे मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर और पाटलिपुत्र से लोकसभा उम्मीदवार रामकृपाल यादव को दानापुर से टिकट दिया गया. 71 नामों की लिस्ट में 9 महिलाओं के अलावा 5 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को जगह मिली है.

  1. नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया है.पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिला है.
  2. माना जा रहा था कि इस चुनाव में राम कृपाल यादव के बेटे को बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी हालांकि ऐसा नहीं हुआ. बीजेपी ने यादव को दानापुर से प्रत्याशी बनाया है.
  3. हिसुआ से अनिल सिंह प्रत्याशी बने हैं. यह सीट लोकजनशक्ति पार्टी के खाते में जाने की चर्चा थी.
  4. MLC एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सिवान से प्रत्याशी बनाया गया.
  5. मंत्री मोतीलाल प्रसाद का रीगा से टिकट कट गया है. उनकी जगह बैद्यनाथ प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है.
  6. बचौल विधानसभा सीट से हरिभूषण ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है.
  7. तारापुर सीट पर सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है. अभी तक इस सीट पर जेडीयू के राजीव कुमार सिंह विधायक थे.
  8. जद यू के पूर्व सांसद सुनील पिंटू BJP में घर वापस आ गए हैं. सीतामढ़ी से प्रत्याशी बनाए गए हैं.
  9. खजौली से BJP के अरूण प्रसाद प्रत्याशी बने. यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के खाते में जाने की चर्चा थी.
  10. इस लिस्ट में 9 महिला प्रत्याशी हैं. 
  11. आरा से संजय टाइगर को प्रत्याशी बनाया गया. वरिष्ठ विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कट गया है.
  12. लालगंज से संजय सिंह प्रत्याशी हैं. चिराग के खाते में सीट जाने की चर्चा थी.
  13. पूर्व डिप्टी CM रेणु देवी बेतिया,पूर्व डिप्टी CM तारकेश्वर कटिहार से और डिप्टी CM विजय सिन्हा लखीसराय से प्रत्याशी हैं.

BJP Candidates List: टिकट कटने पर नंदकिशोर यादव की पहली प्रतिक्रिया- 'मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा...'

Published at : 14 Oct 2025 02:51 PM (IST)
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget