BJP Candidates List: टिकट कटने पर नंदकिशोर यादव की पहली प्रतिक्रिया- 'मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा...'

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पहली उम्मीदवार सूची जारी हो गई है. 71 कैंडिडेट्स की इस लिस्ट में सिटिंग विधायक नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है. पटनासाहिब सीट से अब नंद किशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है. इस बीच टिकट कटने पर विधायक नंद किशोर यादव की प्रतिक्रिया आई है.

नंद किशोर यादव ने कहा, "मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं. भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है. नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है."

जनता का स्नेह कभी भूल नहीं पाऊंगा- नंद किशोर यादव

इतना ही नहीं, नंद किशोर यादव ने आगे कहा, "पटना साहिब विधानसभा के लोगों ने मुझे लगातर 7 बार विजयी बनाया है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में जो स्नेह और प्यार मुझे दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा."

पहले फेज के 38, दूसरे फेज के 33 उम्मीदवारों का ऐलान

एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से ही बिहार बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था. इस बीच मंगलवार (14 अक्टूबर) की दोपर बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची जारी की गई, जिसमें 71 प्रत्याशियों के नाम हैं. इस लिस्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बेतिया से प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, पूर्व डिप्टी CM तारकेश्वर कटिहार से उम्मीदवार बने हैं. इसके अलावा, डिप्टी CM विजय सिन्हा लखीसराय से प्रत्याशी बनाए गए हैं.

बीजेपी की इस लिस्ट में पहले फेज की 38 और दूसरे फेज की 33 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है. 71 में से 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है.

इनका भी कटा टिकट

नंद किशोर यादव के अलावा, रिगा विधानसभा सीट से मंत्री मोतीलाल प्रसाद का टिकट भी कट गया है. उनके स्थान पर बैद्यनाथ प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है. औराई से रामसूरत राय का टिकट कटा और उनकी जगह रमा निषाद को मौका दिया गया है. इसके अलावा, वरिष्ठ विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का भी टिकट काटा गया है.