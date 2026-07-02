बिहार: कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे चाचा-भतीजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, चाचा की मौत और भतीजा घायल

बिहार में भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के बधार के पास बुधवार रात कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे चाचा-भतीजे पर हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस हमले में चाचा की मौके पर मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया.

मृतक की पहचान बबुरा थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर गांव निवासी सहदेव राय के 45 वर्षीय पुत्र सूरज राय के रूप में हुई है. घायल उनके भतीजे दीपक कुमार (22 वर्ष) हैं. दीपक ने बताया कि परिवार में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. सूरज राय ने अपनी जमीन भाइयों सुदर्शन और कामता राय के बीच बांट दी थी. बाद में घर बनाने को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया.

पटना में देर रात बीच सड़क युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ शराब पार्टी में हुआ था विवाद

22 अप्रैल को हुआ था अपहरण

22 अप्रैल को कामता राय और उनके बेटों ने घर में घुसकर मारपीट की और दीपक का अपहरण कर लिया था. इस मामले में बबुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उसी मामले में मंगलवार को दोनों कोर्ट में गवाही देने गए थे.

पचैना से लौटते समय किया हमला

गवाही के बाद दोनों पचैना गांव में अपनी फुआ के यहां रुके. रात में बाइक से गांव लौट रहे थे, तभी धर्मपुर गांव के बधार के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. सूरज राय को सिर और पेट में गोली लगी, जबकि दीपक के पैर में गोली लगी. अस्पताल ले जाते समय सूरज राय की मौत हो गई. दीपक का इलाज चल रहा है.

घायल ने लगाया आरोप

दीपक कुमार ने पट्टीदार मनीष उर्फ पिंटू राय और नीतीश पर पुराने जमीन विवाद और कोर्ट गवाही की रंजिश में हमला करने का आरोप लगाया है.

पुलिस ने शुरू की छापेमारी

सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह, कोईलवर थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र और सर्किल इंस्पेक्टर आशीष कुमार साह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. इलाके में सनसनी फैली हुई है.

बिहार: जून में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड, सामान्य से 46% कम बारिश, जुलाई में भी राहत के आसार कम