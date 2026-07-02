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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में देर रात बीच सड़क युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ शराब पार्टी में हुआ था विवाद

पटना में देर रात बीच सड़क युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ शराब पार्टी में हुआ था विवाद

Patna News In Hindi: फतुहा थाना क्षेत्र में एक युवक को बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतक देर रात दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था, जिसके बाद उसका उनसे विवाद हो गया.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 09:08 AM (IST)
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राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां एक युवक को बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. मामला फतुहा थाना क्षेत्र के नया टोला स्थित इंडस्ट्रियल एरिया मोड़ के पास की है. जानकारी के मुताबिक देर रात्रि करीब 1:00 बजे एक युवक को गोली मार दी गई.

जिससे वह खाली जमीन पर लहूलुहान पड़ा रहा. गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोग आए, जिसके बाद युवक को पहले फतुहा समुदाय का अस्पताल ले जाएगा, जहां से उसे पटना रेफर किया गया. परिजनो ने पारस हॉस्पिटल ले गये जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

देर रात तक दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने गया था मृतक

मृतक की पहचान फतुहां नगर परिषद के दरियापुर नया टोला निवासी श्रवण पासवान के पुत्र नवीन कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक के पिता एक मामूली मजदूर है फतवा रेलवे यार्ड में मजदूरी करते हैं. नवीन पढ़ाई करता था, लेकिन कई संगीन दोस्तों के साथ उसकी संगत थी. देर रात्रि वह दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था.

उसने शराब का भी सेवन किया था. देर रात्रि तक वह दोस्तों के साथ शराब पार्टी मानता रहा, कुछ दोस्तों से विवाद हुआ और करीब 1:00 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया. इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. मृतक नवीन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. इस वजह से परिजनों और स्थानीय लोगो में आक्रोश भी देखा जा रहा है.

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क्या मामूली विवाद युवक की जान ले गया, या फिर कोई पुरानी रंजिश है?

हत्या के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हो सकी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद ने इस वारदात को जन्म दिया. सूचना मिलते ही फतुहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शराब पार्टी में हुआ मामूली विवाद एक युवक की जान ले गया, या फिर इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी है? इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा. हालांकि पुलिस अभी डिटेल में इस पर कुछ भी बताने से इनकार कर रही है. फतुहां SDPO-1अवधेश कुमार ने कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ हम खुलासा कर पाएंगे बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा.

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Published at : 02 Jul 2026 09:06 AM (IST)
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