बिहार: 'मेरा बस चले तो मैं...', चिराग पासवान की शादी को लेकर मां रीना पासवान का बड़ा बयान

Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
Bihar News: 'मेरा बस चले तो मैं...', चिराग पासवान की शादी को लेकर मां रीना पासवान का बड़ा बयान

Chirag Paswan Mother on Marriage: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चीफ चिराग पासवान 40 की उम्र पार कर चुके हैं. इस बीच चिराग पासवान की शादी को लेकर उनकी मां रीना पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Mar 2026 03:26 PM (IST)
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान अपनी शादी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. चिराग के समर्थक उनकी शादी को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं. लेकिन वह अपनी शादी नहीं कर रहे हैं. इसी बीच चिराग पासवान की शादी को लेकर उनकी मां रीना पासवान ने बड़ा बयान दिया है.

चिराग पासवान की मां ने कहा, "वो मानता नहीं है. दिक्कत यह है कि वह शादी के लिए तैयार ही नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "मेरा बस चले तो मैं तो आज ही शादी कर दूं. बहुत कोशिश कर रही हूं, आप मीडिया वाले सारे लोग लग जाइए तो शायद मान जाए."

चिराग पासवान की शादी को लेकर किया बड़ा खुलासा

चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने आगे कहा कि उसको यह कि वह बहुत कुछ करना चाहता है. वो कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता. चिराग की मां ने बताया कि घर में हर कोई चिराग की शादी के लिए तरस रहा है. उसकी बहनों से लेकर उसके जीजा तक चाहते हैं कि घर में जल्दी शादी की शहनाई बजे.

उन्होंने आगे कहा कि जब शादी की बात आती है तो चिराग हंस कर टाल देता है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन वह शादी के लिए हां कहेंगे उस दिन उनकी बारात निकल जाएगी. रीना पासवान ने बताया कि हम सब तैयार हैं बस चिराग की तरफ से एक हां कहने का इंतजार है. 

40 की उम्र पार कर चुके हैं चिराग

चिराग पासवान 40 साल से ज्यादा के हो गए हैं. ऐसे में उनकी शादी को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वह कब शादी करेंगे. इसी को लेकर उनके समर्थक भी चिंतित रहते हैं. लेकिन होली के पावन पर्व पर उनकी मां ने फिर इस हवा को तेज कर दिया है. राजनीति में सक्रिय होने की वजह से चिराग पासवान अब तक अपनी शादी नहीं कर पाए हैं. लेकिन उनकी शादी को लेकर चर्चाएं हमेशा जोरो पर रहती हैं. 

 

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 04 Mar 2026 03:26 PM (IST)
Chirag Paswan Reena Paswan LJPR BIHAR NEWS PATNA NEWS Bihar New
