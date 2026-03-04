बिहार: 'मेरा बस चले तो मैं...', चिराग पासवान की शादी को लेकर मां रीना पासवान का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान अपनी शादी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. चिराग के समर्थक उनकी शादी को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं. लेकिन वह अपनी शादी नहीं कर रहे हैं. इसी बीच चिराग पासवान की शादी को लेकर उनकी मां रीना पासवान ने बड़ा बयान दिया है.

चिराग पासवान की मां ने कहा, "वो मानता नहीं है. दिक्कत यह है कि वह शादी के लिए तैयार ही नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "मेरा बस चले तो मैं तो आज ही शादी कर दूं. बहुत कोशिश कर रही हूं, आप मीडिया वाले सारे लोग लग जाइए तो शायद मान जाए."

चिराग पासवान की शादी को लेकर किया बड़ा खुलासा

चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने आगे कहा कि उसको यह कि वह बहुत कुछ करना चाहता है. वो कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता. चिराग की मां ने बताया कि घर में हर कोई चिराग की शादी के लिए तरस रहा है. उसकी बहनों से लेकर उसके जीजा तक चाहते हैं कि घर में जल्दी शादी की शहनाई बजे.

उन्होंने आगे कहा कि जब शादी की बात आती है तो चिराग हंस कर टाल देता है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन वह शादी के लिए हां कहेंगे उस दिन उनकी बारात निकल जाएगी. रीना पासवान ने बताया कि हम सब तैयार हैं बस चिराग की तरफ से एक हां कहने का इंतजार है.

40 की उम्र पार कर चुके हैं चिराग

चिराग पासवान 40 साल से ज्यादा के हो गए हैं. ऐसे में उनकी शादी को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वह कब शादी करेंगे. इसी को लेकर उनके समर्थक भी चिंतित रहते हैं. लेकिन होली के पावन पर्व पर उनकी मां ने फिर इस हवा को तेज कर दिया है. राजनीति में सक्रिय होने की वजह से चिराग पासवान अब तक अपनी शादी नहीं कर पाए हैं. लेकिन उनकी शादी को लेकर चर्चाएं हमेशा जोरो पर रहती हैं.