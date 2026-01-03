उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की ओर से बिहार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला गरमा गया है. इसे लेकर आरजेडी की महिला विंग की नेताओं ने पटना में पार्टी कार्यालय से मार्च करते हुए आयकर गोलंबर तक पहुंची, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इस दौरान RJD नेताओं ने आयकर गोलंबर पर धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन भी किया. साथ ही बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की.

आरजेडी की महिला नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा, ''बिहार BJP के तमाम प्रमुख नेता, सीएम नीतीश इस मामले पर चुप क्यों हैं? महिलाओं का अपमान किया गया. बिहार शर्मसार हुआ है. यह तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. कठोर से कठोर कार्रवाई गिरधारी लालू साहू के खिलाफ होनी चाहिए. रेखा आर्या मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए.''

'बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी'

RJD नेताओं ने कहा, ''बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी. हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं? बिहार की महिलाओं का 20-25 हजार रेट लगाया गया है. एक तरह से बिहार के बड़े BJP नेताओं के घर की महिलाओं, बहन-बेटियों का भी रेट लगा दिया गया.''

बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया- गिरधारी लाल साहू

हालांकि उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है. उन्होंने कहा, ''विरोधी दलों के लोगों की ओर से उनके बयान को तोड़-मरोड़कर समाज में पेश किया जा रहा है, जो कि गलत और निराधार है. हम देश की समस्त बहन-बेटियों का सम्मान करते हैं.''

बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मंत्री के पति एक अविवाहित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए यह कहते नजर आ रहे हैं कि 'लड़कियों की कोई कमी नहीं है' और 'बिहार में 20–25 हजार रुपये में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं'. इसी अभद्र टिप्पणी को लेकर जमकर बवाल हो रहा है.