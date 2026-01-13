भाई तेजस्वी से मिले तेजप्रताप यादव, भतीजी को गोद में खिलाया, चूड़ा-दही भोज का दिया निमंत्रण
Tej Pratap Yadav News: आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप यादव पहली बार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिले.
मकर संक्रांति के मौक पर लालू यादव के परिवार की एक सुखद तस्वीर सामने आई. मंगलवार (13 जनवरी) को तेजप्रताप यादव 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे और यहां अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की. तेजप्रताप ने सभी को दही-चूड़ा भोज का न्यौता दिया. पार्टी से निकाले जाने के बाद ये तेजस्वी और तेजप्रताप की पहली मुलाकात है. जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी को दुलार भी किया.
ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया- तेजप्रताप यादव
एक्स पोस्ट में तेजप्रताप यादव ने कहा, "आज अपने पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता जी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले "ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज" कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. साथ ही आज अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ."
गौरतलब है कि परिवार से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाई. इसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने महुआ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए. तेजप्रताप यादव की बुरी हार हुई और वो तीसरे नंबर पर रहे. 2020 में हसनपुर से वो विधायक चुने गए थे लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट बदलने का फैसला किया. उनके खिलाफ आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतारा था.
बिहार सरकार के कई मंत्रियों को दिया है न्यौता
बुधवार (14 जनवरी) को मकर संक्रांति के मौक पर तेजप्रताप ने बिहार सरकार के कई मंत्रियों को भी दही-चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया है. तेजप्रताप ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, लखेंद्र कुमार, रमा निषाद, रामकृपाल यादव और अशोक चौधरी सहित अन्य नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें न्यौता दिया.
