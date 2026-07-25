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बिहार बंद के दौरान कई जिलों में प्रदर्शन, छपरा में हुआ पथराव तो पटना में लाठीचार्ज, कई घायल

Bihar Bandh News: बिहार बंद को देखते हुए राज्य के कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला मुख्यालय, सरकारी कार्यालय और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 01:17 PM (IST)
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नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों के समर्थन से बुधवार को बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला. इस दौरान पटना, छपरा, सिवान, गया, आरा, समस्तीपुर, सहरसा और नवादा समेत कई जिलों में प्रदर्शन, सड़क जाम, आगजनी, नारेबाजी और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आईं. वहीं कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जबकि छपरा में पुलिस पर पथराव भी हुआ. इस दौरान कई घायल भी हुए.

पटना में गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर और रामगुलाम चौक के आसपास बड़ी संख्या में छात्र और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता एकत्र हुए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और कई स्थानों पर उन्हें खदेड़ा. कुछ छात्रों पर लाठियां भी चलाई गईं और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसके चलते बंद का असर सीमित दिखाई दिया. गांधी मैदान के भीतर भी पुलिस लगातार निगरानी करती रही और किसी भी समूह को एकत्र नहीं होने दिया.

बिहार बंद को जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन दिया. तेज प्रताप यादव छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए और गांधी मैदान स्थित रामगुलाम की प्रतिमा पर चढ़कर बंद के समर्थन में अपनी बात रखी.

छपरा में पुलिस पर पथराव तो किया गया लाठीचार्ज

छपरा के थाना चौक पर प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस पर जमकर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. इलाके में तनाव के बीच अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

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सिवान में तोड़फोड़, गया में निकाला विरोध मार्च

सिवान में बिहार बंद के दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया. गया कॉलेज से छात्रों ने NEET पेपर लीक के विरोध में मार्च निकाला. इस दौरान सिटी एसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सहरसा में प्रदर्शनकारियों ने थाना चौक के पास मुख्य सड़क पर धरना दिया. प्रदर्शनकारी पटना में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. पूरे शहर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई.

समस्तीपुर में सड़क जाम, आरा में आगजनी और प्रदर्शन

समस्तीपुर के पटेल गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई. भोजपुर जिले के जगदीशपुर के नायका टोला मोड़ पर AISA और RYA के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन किया और आगजनी की.

प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए. जिले में रेलवे स्टेशन, जिला समाहरणालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय समेत अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.

नवादा में प्रदर्शन को देखते हुए जारी हुआ हाई अलर्ट

नवादा में प्रस्तावित छात्र जुलूस और विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा. जिले के 40 संवेदनशील स्थानों पर करीब 1700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई. चार एसडीपीओ, दो एसडीओ, 28 थाना प्रभारी और पुलिस लाइन के अधिकारियों को फील्ड में लगाया गया. प्रशासन ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे शहर की निगरानी की.

प्रशासन के अनुसार छात्र जुलूस में दो हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना थी. भीम आर्मी समेत कई संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए यातायात और कानून-व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए.

भीम आर्मी ने सरकार को दी चेतावनी

नवादा में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजवंशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और बच्चों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई.

पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

बिहार बंद को देखते हुए राज्य के कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला मुख्यालय, सरकारी कार्यालय और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

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Published at : 25 Jul 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
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