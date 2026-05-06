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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारस्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, जिम से लेकर स्पा तक, बिहार के MLAs फ्लैट कैंपस में मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें पूरा प्लान

स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, जिम से लेकर स्पा तक, बिहार के MLAs फ्लैट कैंपस में मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें पूरा प्लान

Patna News In Hindi: विधान सभा अध्यक्ष ने वीरचंद पटेल पथ स्थित नवनिर्मित विधायक आवासीय परिसर के सौंदर्यीकरण और परिसर में स्वास्थ्य केंद्र एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में बैठक की.

By : परमानंद सिंह | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 May 2026 04:48 PM (IST)
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में बिहार विधानसभा के सभी 243 विधायकों के लिए आधुनिक तरीके से एमएलए फ्लैट बनवाकर दे दिया है. पटना के वीर चंद पटेल पथ में तीन जगह पर एमएलए फ्लैट का निर्माण कराया गया. आधुनिक सुविधा से लैस एमएलए फ्लैट को आवास विभाग 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तैयार कर लिया और सभी 243 विधायकों को आवंटित भी कर दी गई है.

अब विधायक फ्लैट में रहने वाले विधायकों को एमएलए फ्लैट कैंपस में ही स्वास्थ्य, स्पोर्टस, जिम और पूरी तरह हरियाली वातावरण की सुविधा के लिए राज्य सरकार तैयारी करने में जुट गई है. इसके लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बड़े आदेश भी जारी किए हैं.

विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक

बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार मंगलवार की शाम अपने कार्यालय में वीरचंद पटेल पथ स्थित नवनिर्मित विधायक आवासीय परिसर के सौंदर्यीकरण तथा उस परिसर में स्वास्थ्य केंद्र एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद अनिल कुमार, पटना के जिला वन पदाधिकारी पीयूष कुमार बरनवाल सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की.

जिला वन अधिकारी ने पेश किया प्रेजेंटेशन

इस बैठक में विधायक आवासीय परिसर के सौंदर्यीकरण एवं हरियाली युक्त बनाने तथा परिसर में ही स्वास्थ्य केंद्र एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी. जिला वन पदाधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के सामने परिसर को हरियाली युक्त बनाने संबंधी प्रेजेंटेशन दिखाया. परिसर में कंक्रीट से आच्छादित खाली स्थानों पर परगोला, वर्टिकल गार्डन, क्रीपर, पॉट्स एवं प्लांटर्स लगाए जाएंगे.

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मिट्टी युक्त भूमि को तीन श्रेणियों में किया विभाजित

वहीं, मिट्टी युक्त भूमि को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हुए अनुकूल स्थान का चयन करते हुए सजावटी पौधे, खुशबूदार पौधे, बांस के पौधे लगाए जाएंगे एवं फ्रूट गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, हर्बल गार्डन, मियावाकी गार्डन, टेराकोटा गार्डन विकसित किए जाएंगे. साथ ही, परिसर में चिल्ड्रन पार्क भी विकसित किया जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेजेंटेशन पर दी सहमति

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने प्रेजेंटेशन पर अपनी सहमति देते हुए निर्देश दिया कि सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए इस पर जल्द कार्य आरंभ करा लिया जाए. मुख्य वास्तुविद ने स्वास्थ्य केंद्र एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया. स्वास्थ्य केंद्र पर बुनियाद स्तर की सभी चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी.इसमें एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अलावा होम्योपैथी एवं आयुष चिकित्सा की व्यवस्था भी रहेगी. 

प्राथमिक जांच के लिए होगी उपयुक्त व्यवस्था

इसके अलावा यहां अल्ट्रासाउंड, ईसीजी सहित प्राथमिक जांच के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी. साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी+2 का बनेगा. इसमें निचले तल पर जिम एवं मल्टीपरपज हॉल बनेगा.प्रथम तल पर बैडमिंटन कोर्ट एवं टेबल टेनिस कोर्ट बनेगा. अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए निर्देश दिया कि निचले तल पर मल्टीपरपज हॉल के साथ वी० आई० पी० लाउंज एवं पैंट्री का निर्माण कराया जाए ताकि माननीय के साथ–साथ आगत महानुभावों को उत्तम व्यवस्था मिल सके.

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Published at : 06 May 2026 04:46 PM (IST)
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