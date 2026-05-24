हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हरा गमछा वालों को खोजो...', AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी क्या बोल गए कि खड़ा हो गया सियासी विवाद?

'हरा गमछा वालों को खोजो...', AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी क्या बोल गए कि खड़ा हो गया सियासी विवाद?

Samrat Choudhary News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हरे गमझे वाले बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सीएम को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए. वो राजद की पाठशाला से ही निकले हैं.

By : शशांक कुमार | Updated at : 24 May 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार एआई समिट के उद्घाटन सत्र में सीएम सम्राट चौधरी कुछ ऐसा बोल गए जिससे सियासी विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि पटना में 4 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. एआई से कह दिया जाए कि 'हरा गमछा' वालों को खोजो तो सभी हरा गमछा वालों को तुरंत पकड़ लेगा. हालांकि बाद में सीएम ने सफाई भी दी कि किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर मेरा इशारा नहीं है. मजाकिया लहजे में उन्होंने ये बातें कहीं. कहा जा रहा है कि अप्रत्य़क्ष रूप से उनका इशारा विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ था. RJD के नेता, कार्यकर्ता हरे गमछा का इस्तेमाल करते हैं.

वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''मेरे लिए किसी अपराधी की कोई जाति नहीं है. हम पूछना चाहते हैं कि पुलिस अब अपराधी की जाति पूछ कर गोली मारेगी क्या?'' दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस 'ऑपरेशन लंगड़ा' चला रही जिसके तहत अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है. RJD एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है और आरोप लगा रही है जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है. यादव समाज को निशाना बनाया जा रहा.

बिहार: आनंद मोहन की नाराजगी के बाद सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, बेटे चेतन आनंद को दिया ये पद

सीएम के हरे गमझे वाले बयान पर RJD की प्रतिक्रिया

वहीं सीएम के हरे गमझे वाले बयान पर RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, ''सीएम को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए. सम्राट राजद की पाठशाला से ही निकले हैं. हरा रंग खुशहाली, गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत बनाने का आधार है.''

बिहार एआई समिट-2026

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार (23 मई) को ऊर्जा स्टेडियम में 'बिहार AI समिट-2026' का शुभारंभ किया था. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार को एआई हब बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि AI जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने जा रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में संचार क्रांति हुई है. संचार क्रांति के इस युग में एआई का काफी अहम रोल है.'' उन्होंने सभी विभागों से AI का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की भी अपील की.

मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड

Published at : 24 May 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary RJD BIHAR NEWS Bihar AI Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'हरा गमछा वालों को खोजो...', AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी क्या बोल गए कि खड़ा हो गया सियासी विवाद?
'हरा गमछा वालों को खोजो...', AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी क्या बोल गए कि खड़ा हो गया सियासी विवाद?
बिहार
मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड
मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड
बिहार
'कॉकरोच जनता पार्टी' पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'ये सरकार के लिए…'
'कॉकरोच जनता पार्टी' पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'ये सरकार के लिए…'
बिहार
बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के दावे से हलचल तेज
बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के दावे से हलचल तेज
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Peace Deal: अमेरिकी की शर्तों पर झुका ईरान! | Hormuz | Nuclear | Donald Trump
Attack on Trump Breaking: ट्रंप के करीब कैसे पहुंच गया हमलावर? | Breaking | | America |
Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पत्रकार, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दीवार के नीचे छिपी, Video
व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पत्रकार, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दीवार के नीचे छिपी, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
यूपी पंचायत चुनाव: 57 हजार ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त, 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन
क्रिकेट
IPL 2026: 'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
'जिस तरह तुमने खुद को संभाला...', अर्जुन के लिए सचिन तेंदुलकर ने लिखा खास मैसेज, आखरी मैच में मिला पहला चांस
इंडिया
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक
विश्व
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
हमलावर ने गेट के पास 3 बार की फायरिंग, उसके बाद जवाबी एक्शन... व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग पर अब तक क्या सामने आया?
ट्रेंडिंग
Viral video: 4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
4 KM का सफर 45 मिनट में! बेंगलुरु ट्रैफिक पर गूगल इंजीनियर का गुस्सा हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Pigeon Feeding Ban: इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?
इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget