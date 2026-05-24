बिहार एआई समिट के उद्घाटन सत्र में सीएम सम्राट चौधरी कुछ ऐसा बोल गए जिससे सियासी विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि पटना में 4 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. एआई से कह दिया जाए कि 'हरा गमछा' वालों को खोजो तो सभी हरा गमछा वालों को तुरंत पकड़ लेगा. हालांकि बाद में सीएम ने सफाई भी दी कि किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर मेरा इशारा नहीं है. मजाकिया लहजे में उन्होंने ये बातें कहीं. कहा जा रहा है कि अप्रत्य़क्ष रूप से उनका इशारा विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ था. RJD के नेता, कार्यकर्ता हरे गमछा का इस्तेमाल करते हैं.

वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''मेरे लिए किसी अपराधी की कोई जाति नहीं है. हम पूछना चाहते हैं कि पुलिस अब अपराधी की जाति पूछ कर गोली मारेगी क्या?'' दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस 'ऑपरेशन लंगड़ा' चला रही जिसके तहत अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है. RJD एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है और आरोप लगा रही है जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है. यादव समाज को निशाना बनाया जा रहा.

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सीएम के हरे गमझे वाले बयान पर RJD की प्रतिक्रिया

वहीं सीएम के हरे गमझे वाले बयान पर RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, ''सीएम को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए. सम्राट राजद की पाठशाला से ही निकले हैं. हरा रंग खुशहाली, गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत बनाने का आधार है.''

बिहार एआई समिट-2026

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार (23 मई) को ऊर्जा स्टेडियम में 'बिहार AI समिट-2026' का शुभारंभ किया था. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार को एआई हब बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि AI जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने जा रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में संचार क्रांति हुई है. संचार क्रांति के इस युग में एआई का काफी अहम रोल है.'' उन्होंने सभी विभागों से AI का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की भी अपील की.

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