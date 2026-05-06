हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRohtas News: रोहतास में पत्नी से विवाद पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मंदिर में काटकर चढ़ाया अपना गुप्तांग

Rohtas News: रोहतास में पत्नी से विवाद पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मंदिर में काटकर चढ़ाया अपना गुप्तांग

Rohtas News In Hindi: रोहतास में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने मंदिर में गुप्तांग काटकर भगवान को अर्पित कर दिया. घटना के बाद उसने गर्दन काटने की भी कोशिश की. युवक को वाराणसी रेफर किया गया.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 May 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के रोहतास जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. करगहर थाना क्षेत्र के कुसडिहरा गांव में एक 25 वर्षीय शादीशुदा युवक ने पत्नी से विवाद के बाद ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. युवक ने गांव के शिव मंदिर में जाकर अपने ही गुप्तांग को काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया. इतना ही नहीं, उसने अपनी गर्दन काटने की भी कोशिश की. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज वाराणसी में चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को किसी घरेलू बात को लेकर उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई थी. विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि युवक काफी तनाव में आ गया. परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान लग रहा था. कुछ देर बाद वह घर से निकल गया और सीधे गांव के शिव मंदिर पहुंच गया.

Supaul News: सुपौल के रजिस्टर अमरेंद्र कुमार पर शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में चार ठिकानों पर छापेमारी

मंदिर में पहुंचकर खुद को किया घायल

ग्रामीणों के अनुसार युवक अपने साथ एक धारदार हथियार लेकर मंदिर पहुंचा था. वहां उसने पहले अपना गुप्तांग काट लिया और उसे भगवान शिव को चढ़ा दिया. घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. इसके बाद युवक ने उसी हथियार से अपनी गर्दन पर भी वार कर लिया.

मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने जब युवक को खून से लथपथ देखा तो तुरंत शोर मचाया. गांव के लोग मौके पर पहुंचे और उसके परिवार को सूचना दी गई. घटना के बाद पूरे मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया

परिजन तुरंत युवक को सासाराम के सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक इलाज किया. डॉक्टरों के मुताबिक युवक का गुप्तांग पूरी तरह अलग हो चुका था और गर्दन पर भी गहरे जख्म थे.

हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया. युवक की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं.

सासाराम के सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने बताया कि यह बेहद असामान्य मामला है. उन्होंने कहा कि युवक ने बहुत गंभीर कदम उठाया है और इसके पीछे मानसिक तनाव या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस घटना के बाद युवक में स्थायी शारीरिक समस्या हो सकती है.

घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाके में इसी बात की चर्चा होती रही. लोग हैरान हैं कि एक घरेलू विवाद किसी व्यक्ति को इस हद तक पहुंचा सकता है. कई लोग इसे मानसिक तनाव और गुस्से का खतरनाक परिणाम बता रहे हैं.

बिहार में फर्जी हाजिरी का खुलासा, स्कूल से नहीं घर से 'प्रेजेंट' लगा रहे थे शिक्षक

पुलिस में अब तक शिकायत नहीं

हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. स्थानीय प्रशासन को भी मामले की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि घटना की चर्चा पूरे इलाके में फैल चुकी है.

इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू तनाव, गुस्सा और मानसिक दबाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय रहते परिवार और समाज का सहयोग मिले तो कई बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है.

और पढ़ें
Published at : 06 May 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS ROHTAS NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Rohtas News: रोहतास में पत्नी से विवाद पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मंदिर में काटकर चढ़ाया अपना गुप्तांग
रोहतास में पत्नी से विवाद पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मंदिर में काटकर चढ़ाया अपना गुप्तांग
बिहार
'बंगाल को मणिपुर बनाने जा रही BJP', चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान
'बंगाल को मणिपुर बनाने जा रही BJP', चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा पर रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान
बिहार
रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी, व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान
रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी, सीएम सम्राट ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद
बिहार
Buxar News: बक्सर में 17 वर्षीय लड़के को मारी गोली, गंभीर बनी हुई है हालत, पुलिस जांच में जुटी
बक्सर में 17 वर्षीय लड़के को मारी गोली, गंभीर बनी हुई है हालत, पुलिस जांच में जुटी
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Election Result: Congress ने TVK को सशर्त दिया समर्थन | Vijay Thalapathy | AIADMK
Tamilnadu Election Result: आज राज्यपाल से मिलेंगे TVK Vijay Thalapathy | TVK | Breaking | AIADMK
Bengal Violence: सुबह होते ही बंगाल में फिर भड़की हिंसा! | West Bengal Result | Mamata | Suvendu
Bengal Violence: बंगाल में भारी बवाल! TMC दफ्तर में लगाई आग! | Mamata | West Bengal Result | BJP
Volkswagen Taigun 1.5 First Drive Review | #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
दिल्ली NCR
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसा सवालों का जवाब...'
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर कपिल सिब्बल बोले, 'मैं ऐसा सवालों का जवाब...'
विश्व
'8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा...', क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
क्या अमेरिकी संविधान को ताक पर रखकर फिर चुनाव लड़ेंगे ट्रंप, अगर नामुमकिन तो ऐसा बयान क्यों?
आईपीएल 2026
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
RCB से क्यों छीनी गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी? BCCI ने अपने बयान में कर दिया साफ
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से एक्टर बने थे 'मास सुपस्टार'
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से बने 'मास सुपस्टार'
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
शिक्षा
Bharat Innovates 2026: पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget