Rohtas News: रोहतास में पत्नी से विवाद पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मंदिर में काटकर चढ़ाया अपना गुप्तांग
Rohtas News In Hindi: रोहतास में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने मंदिर में गुप्तांग काटकर भगवान को अर्पित कर दिया. घटना के बाद उसने गर्दन काटने की भी कोशिश की. युवक को वाराणसी रेफर किया गया.
बिहार के रोहतास जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. करगहर थाना क्षेत्र के कुसडिहरा गांव में एक 25 वर्षीय शादीशुदा युवक ने पत्नी से विवाद के बाद ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. युवक ने गांव के शिव मंदिर में जाकर अपने ही गुप्तांग को काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया. इतना ही नहीं, उसने अपनी गर्दन काटने की भी कोशिश की. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज वाराणसी में चल रहा है.
जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान विकास कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को किसी घरेलू बात को लेकर उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई थी. विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि युवक काफी तनाव में आ गया. परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान लग रहा था. कुछ देर बाद वह घर से निकल गया और सीधे गांव के शिव मंदिर पहुंच गया.
Supaul News: सुपौल के रजिस्टर अमरेंद्र कुमार पर शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में चार ठिकानों पर छापेमारी
मंदिर में पहुंचकर खुद को किया घायल
ग्रामीणों के अनुसार युवक अपने साथ एक धारदार हथियार लेकर मंदिर पहुंचा था. वहां उसने पहले अपना गुप्तांग काट लिया और उसे भगवान शिव को चढ़ा दिया. घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. इसके बाद युवक ने उसी हथियार से अपनी गर्दन पर भी वार कर लिया.
मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने जब युवक को खून से लथपथ देखा तो तुरंत शोर मचाया. गांव के लोग मौके पर पहुंचे और उसके परिवार को सूचना दी गई. घटना के बाद पूरे मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया
परिजन तुरंत युवक को सासाराम के सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक इलाज किया. डॉक्टरों के मुताबिक युवक का गुप्तांग पूरी तरह अलग हो चुका था और गर्दन पर भी गहरे जख्म थे.
हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया. युवक की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं.
सासाराम के सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने बताया कि यह बेहद असामान्य मामला है. उन्होंने कहा कि युवक ने बहुत गंभीर कदम उठाया है और इसके पीछे मानसिक तनाव या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस घटना के बाद युवक में स्थायी शारीरिक समस्या हो सकती है.
घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाके में इसी बात की चर्चा होती रही. लोग हैरान हैं कि एक घरेलू विवाद किसी व्यक्ति को इस हद तक पहुंचा सकता है. कई लोग इसे मानसिक तनाव और गुस्से का खतरनाक परिणाम बता रहे हैं.
बिहार में फर्जी हाजिरी का खुलासा, स्कूल से नहीं घर से 'प्रेजेंट' लगा रहे थे शिक्षक
पुलिस में अब तक शिकायत नहीं
हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. स्थानीय प्रशासन को भी मामले की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि घटना की चर्चा पूरे इलाके में फैल चुकी है.
इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू तनाव, गुस्सा और मानसिक दबाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय रहते परिवार और समाज का सहयोग मिले तो कई बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL