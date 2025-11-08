बिहार चुनाव: दूसरे चरण के मतदान से पहले नेपाल बॉर्डर होगा सील, बंद रहेंगी ट्रेनें

बिहार विधानसभा चुनाव–2025 के दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न होने के बाद अब 11 नवंबर को सीमावर्ती क्षेत्र मधुबनी में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने भारत-नेपाल सीमा पर विशेष इंतजाम किए हैं.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के मुताबिक, जयनगर-जनकपुर-भांगहा खंड पर चलने वाली इंडो-नेपाल ट्रेन सेवा को 72 घंटों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है.

72 घंटे बंद रहेगी इंडो-नेपाल ट्रेन

नेपाली रेलवे के स्टेशन मास्टर एसएल मीणा ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों देशों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें सुरक्षा कारणों से मतदान से 48 घंटे पूर्व रेल परिचालन बंद करने पर सहमति बनी थी.

इसी सहमति के आधार पर, यह ट्रेन 9 नवंबर से 11 नवंबर की मध्य रात्रि तक बंद रहेगी. 12 नवंबर से ट्रेन का परिचालन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा. इस बंदी के कारण भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने वाले इस रूट के यात्रियों को तीन दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी 8 नवंबर रात से सील

ट्रेन सेवा के अलावा, सुरक्षा एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय (भारत-नेपाल) बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है. चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से 8 नवंबर (शनिवार) की रात 12 बजे से लेकर 11 नवंबर को मतदान संपन्न होने तक अंतरराष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से बंद रहेगी.

जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी. नेपाल के धनुषा जिला प्रशासन ने भी इस संबंध में औपचारिक सूचना जारी कर दी है.

सीमा चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस बल और 48वीं वाहिनी, एसएसबी के जवानों की तैनाती की जा रही है, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराई जा सके. प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों से अपील की है कि वे बिना आवश्यक कारण सीमा की ओर न जाएं और सुरक्षा में सहयोग करें.