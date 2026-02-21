हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'

मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी अभिनेता और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने मैथिली ठाकुर को घेरते हुए कहा कि राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है कि हम इंसानियत खो दें और संस्कार भूल जाएं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में दरभंगा के अलीनगर सीट से विधायक और जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर के विधानसभा में दिए गए एक बयान से आरजेडी खेमे में नाराजगी है. मैथिली ने लालू प्रसाद यादव के पुत्र मोह की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से की थी, जिस पर अब भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पलटवार करते हुए बीजेपी MLA को नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि उनके ज्ञान बहुत कम हैं.

खेसारी लाल यादव ने बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा, ''कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो इंसान ऐसे ही बोलता है. इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है. जिनको देश दुनिया की जानकारी है, उनको ये कद और पद मिलना चाहिए. वो चुनावी माहौल में हैं. वो एक कलाकार भी हैं. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि तेजस्वी यादव जी हमेशा से एक बड़े भाई की तरह हैं और उनके भी पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव जी है. तो ऐसी भाषा का प्रयोग उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए.''

राजनीति में आने का मतलब संस्कार भूलना नहीं- खेसारी लाल

आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने आगे कहा, ''राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है कि हम इंसानियत खो दें और संस्कार भूल जाएं. राजनीति अच्छी बात है आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर काम कीजिए. किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है. बिहार की उन्नति काम करने से होगी. किसी को भला बुरा करने से उन्नति नहीं होगी.''

पवन सिंह को लेकर क्या बोले खेसारी लाल?

जब उनसे पूछा गया कि पवन सिंह ने एक गाना गाया है कि खेत में दिखे पवन सिंह का पावर और गड्ढा में खेसरिया, क्या आरजेडी गड्ढा है? इस पर उन्होंने कहा, ''वो जहां हैं उनके लिए अच्छा है, मैं जहां हूं मेरे लिए अच्छा है. वो राजनेता हैं तो राजनेता ऐसे ही बोलते रहते हैं. उनके शब्दों पर मैं नहीं जाता क्योंकि उनके साथ व्यक्तिगत एक रिलेशन है. मुझे लगता है कि बड़े भाई के तौर पर हमेशा से मैंने उनका सम्मान किया है और आजीवन करता रहूंगा. दुनिया की इधर-इधर की बातें करके न संगीत का भला हो सकता है और ना ही बिहार के लोगों का भला हो सकता है.''

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav Maithili Thakur RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
बिहार
राज्यसभा चुनाव: जीतन राम मांझी को चाहिए एक सीट? आया NDA में टेंशन बढ़ाने वाला बयान
राज्यसभा चुनाव: जीतन राम मांझी को चाहिए एक सीट? आया NDA में टेंशन बढ़ाने वाला बयान
बिहार
राज्यसभा चुनाव: NDA से एक सीट पर दावा ठोकेंगे उपेंद्र कुशवाहा? RLM चीफ के बयान से तस्वीर साफ
राज्यसभा चुनाव: NDA से एक सीट पर दावा ठोकेंगे उपेंद्र कुशवाहा? RLM चीफ के बयान से तस्वीर साफ
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
दिल्ली NCR
राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश
राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश
क्रिकेट
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें
आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
50%, 25%, 18% या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझें
50, 25, 18 या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप?
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget