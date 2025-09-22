बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
Bihar Assembly Elections: पटना में 24-25 सितंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी. नेताओं से राय लेकर उम्मीदवार चयन, बूथ सशक्तिकरण और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी. दशहरा बाद सीट शेयरिंग तेज होगी.
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी ने 24 और 25 सितंबर को पटना में बड़ी बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. यह बैठक पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी. जिसमें बिहार बीजेपी के तमाम प्रमुख नेता, सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.
जानकारी के मुताबिक, बैठक दो दिन तक चलेगी. पहले दिन आधे जिलों के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जबकि दूसरे दिन शेष जिलों की बैठक होगी. हर जिले से लगभग 20 से 25 नेताओं को शामिल किया जाएगा. बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी और देर शाम तक चलेगी.
बैठक में उम्मीदवार चयन पर होगा जोर
बीजेपी की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है. बैठकों में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से राय ली जाएगी ताकि उम्मीदवारों के चयन में जमीनी हकीकत और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखा जा सके. पार्टी की रणनीति है कि सभी अहम पक्षों की राय को संकलित करके एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा जाए.
बूथ सशक्तिकरण और संगठन पर रहेगा फोकस
बैठक में सिर्फ उम्मीदवार चयन ही नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती पर भी चर्चा होगी. संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल और जिला स्तर पर एकजुटता बनाए रखने के लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी. पार्टी चाहती है कि बूथ स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सभी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ें.
राजनीतिक हालात और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा
बीजेपी नेताओं के अनुसार इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात, विपक्ष की रणनीति और एनडीए गठबंधन की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी. साथ ही चुनाव प्रचार के तरीकों, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी.
कौन-कौन होंगे शामिल
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, दोनों उपमुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, वर्तमान जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे. इस बैठक को बिहार बीजेपी की चुनावी तैयारी का अहम चरण माना जा रहा है.
सीट शेयरिंग पर तेज होगी चर्चा
सूत्रों के अनुसार, दशहरा के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की घोषणा की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. बीजेपी चाहती है कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ उतर सके.
इस तरह पटना में होने वाली यह दो दिवसीय बैठक बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन की दिशा तय करेगी.
