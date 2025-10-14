बिहार चुनाव 2025: शरजील इमाम ने क्यों चुना बहादुरगंज विधानसभा सीट? जानिए इसका समीकरण

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और प्रचार के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत मांगी है. बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उस वक्त से वह जेल में है. याचिका में कहा गया है कि बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना है इसलिए जमानत दी जाए. इस याचिका के बाद बहादुरगंज विधानसभा सीट की चर्चा होने लगी है.

कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है बहादुरगंज

दरअसल मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में बहादुरगंज विधानसभा सीट आती है. इस सीट पर लगभग 68% मुस्लिम मतदाता हैं और यह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है. हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार तौसीफ आलम को हराकर एआईएमआईएम के टिकट से अंजार नईमी चुनाव जीत थे. बाद में उन्होंने एआईएमआईएम को छोड़ दिया था और वे आरजेडी में शामिल हो गए थे.

एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ सकते हैं तौसीफ

अब इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां तौसीफ आलम एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे वहीं अंजार नईमी आरजेडी से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिससे इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,87,638 है. इसमें 1,53,240 पुरुष एवं 1,34,385 महिला मतदाता हैं.

शरजील ने लड़ा चुनाव तो देखने लायक होगा चुनाव

दूसरी ओर शरजील इमाम के चुनाव लड़ने की खबरों के बाद बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. अगर शरजील इमाम को कोर्ट से चुनाव लड़ने के लिए जमानत मिल जाती है तो 2025 का विधानसभा चुनाव इस सीट पर देखने लायक हो सकता है. बता दें कि शरजील इमाम भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से पिछले करीब पांच साल से जेल में बंद है. शरजील इमाम को 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जमानत चाहिए. बहादुरगंज विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा और नामांकन प्रक्रिया शुरू है. देखना होगा कि कोर्ट से आगे क्या कहा जाता है.