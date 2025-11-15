बिहार चुनाव में कहां चूक गई कांग्रेस? पप्पू यादव ने ABP न्यूज़ को बताई असली वजह!

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ABP न्यूज से बातचीत में कहा कि बिहार से बंगाल, असम बचाना है. मैं बिना किसी जातिधर्म के राजनीति करता हूं. मुझे सीमांचल पर भरोसा था लेकिन हम आकलन नहीं कर पाए, ये हमारी गलती हो गई. हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, हमसे भूल हुई होगी. राहुल गांधी की यात्रा के बाद हम एक महीने चुप रहे.

उन्होंने आगे कहा, ''जनता को पैसा वोट के लिए दिया. यूथ इनके साथ नहीं था. जेडीयू पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टी है. एसआईआर हुआ, वोट कट गए. दोनों डिप्टी सीएम को एक वोट आया. आज हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे. हम बांटने वाली राजनीति नहीं करते हैं.''

पीएम पलायन नहीं रोक पाए- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई भी दी. साथ ही कहा, "इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है." उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ''आपको राहुल गांधी के फोबिया और कांग्रेस से फुर्सत नहीं मिलती है. ये 400 पार भी हो रहे थे. ये गमछा लहरा रहे थे. क्या ये पीएम की मर्यादा है? जो पीएम पलायन नहीं रोक पाए, फैक्ट्री नहीं रोक पाए.''

यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण- पप्पू यादव

इससे पहले 14 नवंबर को मतगणना के दौरान भी पूर्णिया के सांसद ने प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने एनडीए को भारी जीत मिलने को 'दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया था. पप्पू यादव ने ये भी कहा, ''जो हो रहा है, उसे हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा. मैं मतदाताओं से कुछ नहीं कह सकता और मैं उनके फैसले का स्वागत करूंगा.''

चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है जबकि महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें आई हैं. महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, लेफ्ट पार्टियां-3 और आईआईपी को 1 सीट पर जीत मिली. वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी को एक भी सीट नहीं मिली.