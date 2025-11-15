हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 12 प्रत्याशियों ने 50 हजार से अधिक वोटों से जीता चुनाव, पटना में पहले नंबर पर रहे संजीव चौरसिया

बिहार में 12 प्रत्याशियों ने 50 हजार से अधिक वोटों से जीता चुनाव, पटना में पहले नंबर पर रहे संजीव चौरसिया

Bihar Election Result 2025: बीजेपी के संजीव चौरसिया 59 हजार 79 वोट लाकर पूरे बिहार में दूसरा और पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों में पहले स्थान पर अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले विधायक बने हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Nov 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. कुल 243 में एनडीए 202 सीटों पर कब्जा जमाई है तो कई प्रत्याशियों ने अधिक मतों का रिकॉर्ड दर्ज किया है. पहले नंबर पर पूर्णिया के जेडीयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल ने आरजेडी के बीमा भारती को 73572 मतों के अंतर से चुनाव हराकर पहला स्थान प्राप्त किया है. तो दूसरे नंबर पर पटना जिले के दीघा विधानसभा के प्रत्याशी और लगातार तीसरी बार विधायक रहने वाले संजीव चौरसिया ने 69 हजार 79 वोट लाकर पूरे बिहार में दूसरा और पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों में पहले स्थान पर अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले विधायक बने हैं.

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए संजीव चौरसिया ने कहा, ''जनता ने हम पर भरोसा जताया है. पहली बार हम 2015 में 25000 वोटों से चुनाव जीते थे, 2020 में 50000 मतों से चुनाव जीते थे और तीसरी बार 59000 से चुनाव जीत गये हैं. इस बार लोग कह रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला है लेकिन जनता ने हम पर भरोसा जताया.'' 

विरोधियों को अनुभव लेने की जरुरत- संजीव चौरसिया

उन्होंने कहा, ''हमने 10 सालों में जो काम किया, उसे जनता ने देखा है. दीघा को हम बदलने का काम किया, उसका फल हमें मिला है.'' इसके साथ ही विरोधियों को संदेश देते हुए कहा कि उन्हें अनुभव लेने की जरूरत है. किस जगह पर क्या है, यह जानने की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अगले एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे जो पहले से भी विकास करते आ रहे हैं और इस बार भी बिहार में और भी विकास होगा.

बता दें कि 202 सीटों में 12 ऐसी विधानसभा की सीटे हैं जहां से एनडीए के प्रत्याशी 50000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी सीटें हैं-

50000 वोटों से अधिक अंतर से जीत वाली सीटें

रुपौली: जेडीयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल ने बीमा भारती (RJD) को 73,572 वोटों से हराया.


दीघा: बीजेपी के संजीव चौरसिया ने दिव्या गौतम (CPI-ML/L) को 59,079 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी.


गोपालपुर: जेडीयू के उम्मीदवार शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने 58,135 वोटों के अंतर से प्रेम सागर (VIP) पर जीत हासिल की.


औराई: बीजेपी की रमा निषाद ने 57,206 वोटों के भारी अंतर से भोगेन्दर सहनी (VIP) को हराया


राजगीर: जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर ने 55,428 वोटों के अंतर से विश्वनाथ चौधरी (CPI-ML/L) को पराजित किया.


झंझारपुर: बीजेपी के नीतीश मिश्रा ने 54,849 वोटों के मार्जिन से राम नारायण यादव (CPI) पर शानदार जीत दर्ज की.


जमुई: बीजेपी की प्रत्याशी श्रेयसी सिंह को 54,498 वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली, उन्होंने शमशाद आलम (RJD) को हराया.


धमदाहा: जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह ने 55,159 वोटों के अंतर से अपनी सीट बरकरार रखी और संतोष कुमार (RJD) को शिकस्त दी.


आलमनगर: जेडीयू उम्मीदवार नरेन्द्र नारायण यादव ने 55,465 वोटों के भारी अंतर से नवीन कुमार (VIP) को हराया.


पीरपैंती: बीजेपी के मुरारी पासवान ने 53,107 वोटों के अंतर से रामविलाश पासवान (RJD) पर विजय प्राप्त की.


रोसड़ा: बीजेपी के बीरेंद्र कुमार ने 50,533 वोटों के विशाल अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रज किशोर रवि को हराया.

कहलगांव: जेडीयू के शुभानंद मुकेश ने 50,112 वोटों के बड़े अंतर से आरजेडी के प्रत्याशी रजनीश भारती को मात दी.

Published at : 15 Nov 2025 05:58 PM (IST)
