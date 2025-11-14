बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आज शुक्रवार (14 नवंबर) को आने हैं और आज शाम तक ही 243 सीटों के नतीजे साफ हो जाएंगे. इसी बीच राजद नेता और महगठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि हम जीतने जा रहे हैं और बदलाव होगा.

महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर कहा कि हम लोगों की जीत होने वाली है हम जीत रहे हैं, बदलाव होगा. राजद नेता ने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं.

वहीं बिहार चुनाव2025 की मतगणना से पहले राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हम बिहार की आशाओं और अपेक्षाओं के साथ हैं. राज्य बदलाव की ओर बढ़ रहा है, दोपहर बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा. तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेतृत्व में बदलाव. उन्होंने आगे कहा मेरा मानना ​​है कि एग्जिट पोल पूंजी का खेल है, बाजार का खेल है, शहंशाह का खेल है, हम यह खेल नहीं खेलते.

बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार की राघोपुर सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. यहां पर बीजेपी के सतीश यादव से उनका सीधा मुकाबला है. इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज कुमार, एनसीपी के अनिल सिंह,राष्ट्रीय जनभावना पार्टी के उमेश महतो, जनसुराज से चंचल कुमार और जनशक्ति जनता दल से प्रेम कुमार चुनावी मैदान में हैं.

साल 2020 के चुनावों में तेजस्वी यादव ने सतीश यादव को 38 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया था. एक बार सतीश चुनाव मैदान में है. ऐसे में देखना होगा क्या वह तेजस्वी यादव को पटखनी दे पाएंगे. राघोपुर सीट अपने आप में ही खास है. यहां से अभी तक दो मुख्यमंत्री मिले हैं. लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और यहीं से उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं.

Raghopur Election Result 2025 Live: राघोपुर विधानसभा से फिर मिलेगा CM? क्या तेजस्वी यादव लगाएंगे हैट्रिक, बीजेपी को जीत की तलाश